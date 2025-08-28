Varios heridos del tiroteo en Minneapolis fueron dados de alta

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que algunos de los 17 heridos tras el tiroteo en una escuela religiosa que dejó dos niños muertos ya han sido dados de alta del hospital. Del total de lesionados por balas, 14 son niños entre 6 y 15 años, mientras que los adultos tienen alrededor de 80.

Asimismo, la policía apuntó que recuperó tres armas del lugar del crimen: un rifle, una escopeta y una pistola. Se presume que todas fueron utilizadas durante el ataque. Las autoridades informaron que las armas fueron compradas legalmente por el sospechoso. El ataque armado se produjo en la Escuela Católica Anunciación, en horas de la tarde, confirmaron las autoridades.

Posibles motivos del tirador de Minneapolis

El FBI identificó al atacante como Robin Westman, de 23 años, cuyo nombre legal era Robert Westman, quien murió en el lugar por una herida de bala autoinfligida. La policía, en colaboración con el FBI, ha emitido cuatro órdenes de allanamiento para la iglesia y tres residencias vinculadas al atacante en la zona metropolitana de Minneapolis.

Los investigadores recuperaron dispositivos electrónicos y “decenas de páginas de documentos” del sospechoso en un intento por esclarecer un motivo. O’Hara afirmó: “Creemos que fue premeditado”, pero enfatizó que aún no se ha establecido la causa del ataque. El sospechoso, según la policía, no tenía antecedentes penales.

En respuesta al trágico suceso, el jefe O’Hara anunció que se aumentarán las patrullas policiales en las escuelas de toda el área metropolitana de Minneapolis a medida que los estudiantes regresen a sus clases esta semana.

