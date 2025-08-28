Vikings, Twins y Timberwolves se solidarizan tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Un tiroteo masivo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, ha consternado a Estados Unidos, incluyendo del deporte. Los Minnesota Vikings, Twins y Timberwolves lamentaron el ataque donde perdieron la vida dos niños y 17 personas resultaron heridas.

Por medio de comunicados en redes sociales, los equipos de Minneapolis expresaron su dolor por este hecho y aseguraron estar “con el corazón roto” debido al ataque ocurrido el pasado miércoles.

Los Vikings, que comienzan su temporada el 8 de septiembre, compartieron un emotivo mensaje horas después de que un joven de 23 años abriera fuego durante una misa en la escuela de Minneapolis.

“Estamos devastados por la horrible violencia que tuvo lugar en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis esta mañana. Nuestros corazones están destrozados por las víctimas, sus familias y todos los que se han visto afectados por este acto insensato y cobarde”, manifestaron.

Por su parte, los Minnesota Twins expresaron estar “desconsolados” y calificaron el acto como una tragedia que tomó vida inocentes en un lugar dedicado al aprendizaje y al culto.

“Nuestras más sinceras condolencias y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados. Junto con nuestra comunidad, lamentamos esta tragedia y anhelamos un futuro donde tal violencia ya no destroce vidas. También estamos profundamente agradecidos con los socorristas, cuyo coraje evitó una pérdida aún mayor”, señalaron.

En este sentido, los Timberwolves de la NBA catalogaron el ataque como un acto de violencia sin sentido y recordaron que el alcalde Frey habilitó el Centro de Recursos Familiares de la ciudad para brindar apoyo a los afectados.

“Como miembros de esta comunidad, nos unimos en el duelo. Ningún niño debería sentirse inseguro en un lugar de aprendizaje o de culto, y ninguna familia debería soportar una pérdida tan inimaginable. Junto con todos los habitantes de Minnesota, lamentamos esta trágica pérdida y extendemos fuerza y ​​compasión a todos los afectados”, precisaron.

Tiroteo en escuela católica de Minnesota acabó con la vida de dos niños

El pasado miércoles, un joven de 23 años identificado como Robin Westman disparó desde el exterior hacia los bancos de la iglesia de la escuela católica Annunciation, en Minneapolis, Minnesota.

Se trataba de una misa escolar. El ataque ocasionó la muerte de dos niños de ocho y 10 años respectivamente. Otras 17 personas resultaron heridas, de las cuales 14 son menores de edad. Seis de ellos fueron ingresados al Children’s Minnesota por su estado crítico.

Según el padre de un alumno de la escuela, el autor del crimen echó gas pimienta a la ventana y disparó entre “50 y 100 veces”.

El atacante, que no tenía antecedentes penales, se quitó la vida en el estacionamiento tras el tiroteo. La policía confirmó que Westman tenía vínculos con la iglesia y había sido estudiante de esa escuela.

En sus redes sociales había publicado que tenía que matar a Donald Trump y en sus videos de YouTube había varios manifiestos donde describía como matar a los niños.



