Yolanda Andrade padece una enfermedad degenerativa incurable

La conductora Yolanda Andrade ofreció detalles sobre su delicado estado de salud que la ha obligado a ausentarse de su programa “Montse & Joe”, junto a su amiga Montserrat Oliver. Tras varios meses alejada, Andrade reapareció para aclarar públicamente su condición de salud y el pronóstico de sus médicos.

Yolanda Andrade aseguró que tiene dos diagnósticos de salud. La conductora padece una enfermedad dey los cuales no tienen cura. “Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, dijo a Telediario, en México, después de una estancia en Tulum.

La conductora no especificó el nombre de la enfermedad que padece pero aseguró que con el paso del tiempo perderá la capacidad para hablar y caminar normalmente.

“Es una enfermedad degenerativa y bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar etcétera”, confesó.

En marzo de 2025 circuló la información de que presuntamente padece esclerosis múltiple, una información que luego ella negó. Lo que sí es cierto es que desde 2023 el estado de salud de Yolanda Andrade se ha debilitado luego de que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.

Esto dejó secuelas en el estado de salud de Andrade, quien padeció episodios de dolor y problemas motrices, tuvo que usar un parche en el ojo por sensibilidad en el ojo y que la alejaron definitivamente de su trabajo como personalidad de los medios.

Yolanda Andrade viajó a Tulum donde pasó tiempo con su familia y que le ha resultado beneficioso para su salud. “Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum porque es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, y el ruido de la ciudad, pero voy mejorando muy bien”, compartió.

Asimismo la conductora agradeció las muestras de cariño y el apoyo de las personas que la siguen desde hace muchos años.

“Estoy muy contenta, muy agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones; hay mucha gente que me abraza que yo no sabía que me conocía, tengo 34 años trabajando en la tele con ustedes”, recordó.

