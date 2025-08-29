Carolina Sandoval habló con Liliana Rodríguez tras decirle “estúpida”

Hace un año, Carolina Sandoval y Liliana Rodríguez sostuvieron un pequeño percance durante una transmisión en vivo en el programa ¡Siéntese quien Pueda! La Venenosa le hizo una pregunta sobre su padre, José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, y ella terminó explotando, diciéndole “no seas estúpida”, durante la transmisión. Después de todo este tiempo, se volvieron a encontrar tras la tensa situación que vivieron.

Carolina realizó una parte de la presentación, luego de anunciar que, tras lo sucedido, un año después se dirigió hasta la casa de Liliana para conversar con ella, por ello no perdió la oportunidad de destacar que la hija del cantante ha sido la única que, por el momento, la ha ofendido en televisión: “Me vine a su casa… Indiscutiblemente, ella es la única que me ha llamado ‘estúpida’ a nivel nacional”.

Las diferencias quedaron a un lado, porque Rodríguez comenzó a reírse cuando la fue a presentar, dejando claro que esa incómoda situación ya quedó atrás. Aunque en aquel entonces las cosas para ellas estuvieron fuera de lugar, ella aseguró: “Yo prefiero ser como soy y no decir lo que tengo que decir para complacer a los demás“, dijo en exclusiva para ¡Siéntese Quien Pueda!

Sandoval aprovechó para hacerle algunas preguntas personales sobre las críticas que tanto Liliana como su hermana reciben a través de las redes sociales, asegurando que han llegado a donde están debido a que todo habría sido por tener padres talentosos. Ella le dijo que, por más que ese punto sea aclarado, las personas seguirán hablando sin fundamento.

Carolina también le consultó a Liliana si en algún momento sintió que Lila Morillo la haya manipulado a ella y a su hermana para ponerlas en contra de su padre, ya que no estaban juntos. Aunque no fue sincera desde el inicio, se aclaró que, de haber seguido juntos, la relación habría estado muy forzada y llena de momentos difíciles en ambos casos.

“De mis padres haberse quedado juntos, mi mamá hubiera sido la mujer más infeliz del planeta y no hubiera querido eso para ella. Después de tantos años de buscar un acercamiento familiar, he entendido que a Dios no le dio la gana”, dijo para el programa de entretenimiento de Univision.

