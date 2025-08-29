Danna agradece a Shakira con un emotivo mensaje: “Ha sido un regalo”

La cantante mexicana Danna dedicó un emotivo mensaje a la cantante colombiana Shakira luego de que la invitó a cantar con ella el exitoso tema ‘Soltera’ durante uno de sus conciertos en suelo mexicano.

Shakira se presentó en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, uno de los recintos más importantes del país, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. En su mas reciente presentación en este espacio, la barranquillera sorprendió a sus seguidores al invitar al escenario a la cantante mexicana Danna para cantar juntas el tema ‘Soltera’. Recordemos que la cantante y actriz formó parte del video musical de esta cancion de la colombiana.

A través de sus redes sociales, Danna dedicó un emotivo post a su colega a quien le expresó su admiración y agradecimiento.

“La música une, nos regaló momentos únicos, nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobre todo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas, Shaki encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Para Danna ese momento en el escenario con Shakira fue algo inolvidable. “Qué belleza lo que vivimos anoche, que deleite cantar juntas y pasarlo tan rico!. Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y se protegen”, concluyó la cantante en el post junto con una serie de fotos de su presentación con Shakira.

Tras la presentación, Shakira agradeció a Danna por su presencia en el escenario y por apoyarla en todo el proceso de la creación de ‘Soltera’. “¡Qué talento! Gracias por acompañarme. Tú estuviste al inicio de todo este con Soltera, apoyándome”.

Las próximas fechas de la gira de Shakira por Latinoamérica son:

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)

6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Velez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

