Karla Sofía Gascón será premiada como mejor actriz internacional en Venecia

La actriz transgénero española Karla Sofía Gascón recibirá Premio Kinéo como “mejor actriz internacional”, en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia. Este reconocimiento llega tras un año lleno de polémica por la controversia protagonizada por la película ‘Emilia Pérez’, en la que Gascón fue la protagonista.

Según anunciaron este viernes los organizadores del evento, Karla Sofía Gascón la actriz participará en una rueda de prensa el 30 de agosto en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.

La asociación cultural sin ánimo de lucro homónima se fundó en 2002, con la misión de promover el cine italiano, creó unos reconocimientos “que dieran voz al público de las salas cinematográficas, determinantes para la vida de la industria del sector, del ejercicio y, por tanto, de la vida del cine”, según su página web, y la primera edición de los galardones se realizó en 2003. Otros artistas que han recibido este reconocimiento son Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Susan Sarandon, Nathalie Portman, Bernardo Bertolucci, Claudia Cardinale o Nastassja Kinski.

Este reconocimiento llega luego de que Gascón protagonizó una fuerte polémica cuando salieron tuits antiguos de la actriz con comentarios racistas. Esta situación ocurrió durante la promoción de la película ‘Emilia Pérez’, la cual fue fuertemente criticada por su calidad, para los premios Oscar 2025. Gascón recibió una nominación como Mejor Actriz por su papel protagónico en esta cinta.

Gascón se defendió de las críticas en varias ocasiones y argumentó que era víctima de una campaña de odio. Asimismo aseguró que no es una persona racista como lo reflejaron esos comentarios.

Hace un par de meses, la Academia de Hollywood envió 500 invitaciones para nuevos miembros, pero Gascón no estaba incluida a pesar de haber sido nominada en la edición pasada de los premios Oscar. Sin embargo, el hecho de que haya sido nominada como Mejor Actriz no es garantía de que recibirá una membresía para ingresar a la Academia.

Tras quedar fuera de la Academia, Karla Sofía Gascón envió un mensaje asegurando que continuará con su trabajo arduo como actriz. “Yo solo puedo seguir trabajando poniendo toda mi alma en los personajes que interpreto y demostrando, en mi vida personal, que no tengo nada que ver con la imagen negativa que algunos han intentado crear de mí”, ha dicho Gascón.

Luego de la polémica generada este año,, Karla Sofía envió un mensaje a principios de julio de este año para pedir públicamente que se detengan los ataques en su contra. “Así que, por favor, detengan esta locura. Ya han causado suficiente daño innecesario. Detengan la transfobia”, dijo la artista en una parte de su publicación.

A pesar de las críticas por sus comentarios y su papel en ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascon ha sido ganadora de varios premios, entre ellos: el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2024 y obtuvo el premio Premio del Cine Europeo 2024 como Mejor Actriz.

