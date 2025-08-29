Karol G cantará en el Vaticano junto con Andrea Bocelli y Pharrell Williams

La cantante colombiana Karol G ofrecerá un concierto en el corazón del Vaticano, marcando un momento histórico en su carrera.

La artista nacida en Medellín será una de las invitadas especiales del evento Grace from the World, que se realizará el próximo 13 de septiembre en la icónica Plaza de San Pedro. Karol G será la única latina que se presentará en este evento junto con el cantante Andrea Bocelli, el productor y diseñador Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, BamBam y Angélique Kidjo.

Como parte de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, el concierto tiene como objetivo promover la paz y la fraternidad mundial.

De acuerdo con la prensa del Vaticano, este evento es organizado por la Fundación Fratelli Tutti y la Basílica de San Pedro. Antes del concierto de clausura se realizarán mesas redondas sobre temas sociales en Roma y Ciudad del Vaticano los días 12 y 13 de septiembre.

El Cardenal Mauro Gambetti, presidente de la Fundación Fratelli Tutti y Arcipreste de la Basílica de San Pedro, ofreció una conferencia de prensa el 29 de agosto en el Vaticano con respecto al concierto en la Plaza de San Pedro.

Según explicó Gambetti, el evento tiene como objetivo “comunicar al mundo entero, con un abrazo simbólico, la alegría del amor fraterno”.

Andrea Bocelli, el famoso tenor italiano, se refirió a su participación en este evento junto con grandes figuras de la música. “El 13 de septiembre, desde la Plaza de San Pedro, tendré el honor de codirigir con@pharrellWilliams, «Gracia para el Mundo»: el concierto de clausura del III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, en el marco de las celebraciones del Jubileo Vaticano. Un evento cultural y espiritual emblemático: dos intensos días de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”, escribió en sus redes sociales.

Andrea Bocelli y Karol G trabajaron en el pasado en una versión de la famosa canción ‘Vivo Por Ella’ que se estrenó el 30 de agosto de 2024 como parte del álbum Duets de Bocelli, que marca sus 30 años en la música y que también incluye colaboraciones con Ed Sheeran, Céline Dion, J.Lo, Dua Lipa y Marc Anthony, entre otros.

