Jai Opetaia subiría a la división de los pesos pesados y ya tiene en la mira a su rival

El futuro del boxeador australiano y actual campeón de los pesos crucero (200 libras), Jai Opetaia, parece que tomará un nuevo rumbo en su carrera profesional debido a que quiere alejarse de dicha división para poder escalar de peso y así tener la oportunidad de enfrentarse contra los más poderosos de los pugilistas, siendo el primero de estos aspirantes el peleador Derek Chisora..

Aunque el deseo inicial del zurdo de 30 años era unificar su división frente al mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, la operación reciente del sinaloense lo ha dejado sin esa opción inmediata; ante este motivo Opetaia y su equipo exploran nuevas posibilidades, y todo indica que los planes van tomando forma rápidamente.

De acuerdo con reportes, Turki Al-Alshikh ha iniciado conversaciones para convencerlo de dar el salto de categoría e incluso existe la promesa de que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo colocaría en una posición privilegiada si decide hacerlo.

Su representante, Mick Francis, reveló durante una entrevista ofrecida para Fox Sports Australia que ya han entablado conversaciones con el jeque saudí y todo parece estar encaminado en convertirse en un peso pesado.

“Hemos hablado con Turki; quiere a Jai en el peso pesado ahora. Y si eso sucediera, ascendería directamente al tercer puesto del ranking de la FIB. También existe la posibilidad de pelear contra Chisora”, expresó.

Australian Jai Opetaia, and Ellis Zorro in action during their match of, Day of Reckoning Boxing Event, in the Kingdom Arena as part of Riyadh Season, Saudi Arabia, Saturday, Dec. 23, 2023. (AP Photo)

El propio Francis añadió que ya ha dialogado con la federación sobre la posición que ocuparía su peleador en caso de cambiar de división.

“He hablado con la FIB y les he preguntado: ‘Si Jai asciende, ¿dónde lo pondrían?’. Me han dicho que ascendería directamente al tercer puesto del ranking. Turki Al-Alshikh también quiere hacer esa pelea con Chisora”, agregó.

Chisora, vale recordar, es actualmente el número dos del ranking de la FIB y se mantiene como retador mandatorio a uno de los cinturones que ostenta el indiscutido campeón de los pesados, Oleksandr Usyk.

Mientras tanto, Opetaia viene de firmar una sólida defensa el pasado 8 de junio, cuando retuvo su título crucero al derrotar por nocaut técnico en el quinto asalto a Claudio Squeo, a quien dominó sin dificultades de principio a fin. Fue su tercera defensa exitosa en la categoría.

Mirando más lejos, el australiano no esconde cuál es su gran ambición: enfrentar en algún momento a Usyk, actual rey absoluto de los pesados y considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra, tras su reciente triunfo sobre Daniel Dubois.

