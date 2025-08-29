Julio César Chávez reafirma que su hijo no está vinculado con ningún cartel

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, salió nuevamente en defensa de su hijo Julio César Chávez Jr. con respecto a las acusaciones que hay en su contra por presunto tráfico de armas y vinculación con el narcotráfico; hecho que fue el responsable de su deportación de los Estados Unidos hasta México y por lo que enfrenta hasta una condena de ocho años en caso de ser declarado culpable.

Estas declaraciones las realizó Chávez Sr. durante una conferencia de prensa en la ciudad de Mazatlán, donde recibió un homenaje a su carrera deportiva por todo lo que significó para el boxeo mexicano y mundial; ante este hecho resaltó que está dedicado por completo en ayudar al equipo de abogados que se encuentra trabajando en alcanzar la libertad plena de su hijo.

“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Está siguiendo el proceso afuera, él es el más interesado en que todo se acabe. Con todo respeto, no hay nada de que sea un delincuente o que sea de un cártel o que trafique armas, eso no es cierto y lo tiene que comprobar”, expresó.

Julio César Chávez Jr. y Julio César Chávez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Sé cómo es mi hijo. Si yo supiera que él estuvo en eso, yo lo aceptaría. Es injusto, pero son las consecuencias de cómo estaba de su adicción. Solo se juntaba con esa gente, pero a eso que él pertenezca a ese cartel o sea delincuente no hay nada”, agregó el mítico peleador en sus declaraciones mientras destacó que las únicas vinculaciones con este tipo de personas se deben a las adicciones de su hijo.

Para finalizar, Julio César Chávez también aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a su ex esposa y madre de sus hijos, Amalia Carrasco por cualquier tipo de ofensa que haya cometido en su contra y al mismo tiempo recordó las promesas que le realizó a su madre cuando comenzó su carrera en el boxeo y prometió que la iba a hacer dejar de trabajar con el dinero que iba a ganar.

“Quiero decirte que me perdones, ya te lo he dicho muchas veces, si te ofendí y lastime, perdóname. Ahora somos buenos amigos la verdad, todo ha sido por nuestros hijos, y vaya que los hijos dan problemas. Los sueños se hacen realidad, todos tenemos un sueño. Y el mío era ser campeón del mundo”, concluyó.

