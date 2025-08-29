Juicio a Cardi B se viraliza por la confusión de un abogado con sus cambios de peluca

El juicio que protagoniza la rapera Cardi B por supuestamente agredir a una empleada de seguridad se ha vuelto viral en redes sociales por la confusión de un abogado con respecto a las diferentes pelucas que suele utilizar la artista.

Una guardia de seguridad de una clínica en Los Ángeles demandó a Cardi B por un incidente que se remonta a 2018. En aquel momento la artista acudió a una clínica en Beverly Hills para asistir a una consulta médica por su primer embarazo con el rapero Off Set. Fue entonces cuando se produjo el altercado con la guardia de seguridad Emani Ellis, quien demandó a Cardi B en 2020 por agresiones, lesiones y provocación intencional de angustia emocional.

Durante el juicio, que comenzó el 25 de agosto, Cardi B estaba prestando declaración en el estrado cuando el abogado de la parte acusadora le preguntó por su cabello y de qué color lo tenía para la fecha de la presunta agresión. Cardi B dijo que no lo recordaba porque tenía un suéter con capucha ese día. El abogado continuó preguntando sobre sus constantes cambios de looks y se vio confundido intentando entender cuál era su cabello real ya que el lunes 25 tenía un corte pixie negro, el martes 26 lucía una melena larga y rubia, y el miércoles 27 aparecía con pelo largo y de color negro.

“Ayer tenías el pelo negro y corto. Hoy lo tienes rubio y largo. ¿Cuál es tu pelo natural? ¿O son ambos naturales?”, le pregunta a la artista el abogado. “Son pelucas”, le responde la artista entre risas.

“De acuerdo. Perdón, no lo sabía. Hoy llevas una buena peluca”, contesta el abogado.

Emani Ellis aseguró en su demanda que se sorprendió al ver a Cardi B en la clínica y la artista la enfrentó por revelar su identidad en ese lugar, ya que su embarazo no había sido anunciado. Según declaró en el juicio, Cardi B la insultó, la amenazó, la avergonzó por su físico y se burló de su carrera. Asimismo asegura que la artista le escupió, le dio un puñetazo y le arañó la mejilla izquierda. Ellis exige una indemnización de 24 millones de dólares.

Cardi B dio su versión asegurando que Ellis comenzó a grabarla con su celular en la clínica a pesar de que su embarazo no era de conocimiento público. Cardi B asegura que la guardia de seguridad se negaba a apartarse y la siguió, lo que llevó a un altercado verbal que, según la rapera, no llegó a lo físico. “Fue una pelea verbal, pero no llegó a ser física en absoluto. Literalmente nos gritamos la una a la otra”, dijo la rapera.

