Un contrato fallido: la temporada de Frankie Montas con los Mets finaliza con la necesidad de cirugía Tommy John

El paso de Frankie Montas por Queens ha sido una de las mayores decepciones de la temporada para los New York Mets. A pesar de un contrato multimillonario, el rendimiento del lanzador estuvo lejos de lo esperado, y ahora, su campaña ha terminado de la peor manera posible.

Según la información revelada por el periodista Jon Heyman del New York Post, se espera que el dominicano se someta a una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital del codo, un procedimiento conocido como Tommy John.

Esta operación no solo lo deja fuera por el resto de la temporada 2025, sino que también lo inhabilitará para la totalidad, o al menos la mayor parte, de la campaña 2026. Para el equipo, la noticia es un golpe a sus aspiraciones de postemporada, ya que pierde a un brazo que se esperaba que fuera una pieza clave.

Frankie Montas apenas abrió siete encuentros esta temporada.

Un acuerdo que se convirtió en una carga

La lesión de Montas cierra con broche de oro una temporada catastrófica para el diestro. Después de firmar un contrato de dos años por $34 millones de dólares, sus números en el montículo fueron decepcionantes.

En sus 38.2 entradas lanzadas, Montas registró una alta efectividad de 6.28, lo que provocó que, en los últimos juegos, el manager Carlos Mendoza lo relegara al bullpen.

Con una opción de jugador por $17 millones de dólares para la temporada 2026, y ante la certeza de que no podrá lanzar, es prácticamente un hecho que Montas ejercerá la opción.

Este escenario convierte la firma en una de las más lamentables para la gerencia de los Mets en años recientes, pues el equipo ahora deberá cubrir un contrato millonario para un jugador que no estará activo en el campo.

