Aylín Mujica se fracturó un pie: ‘Hoy me toca aprender a tener paciencia’

La actriz cubana Aylín Mujica le contó a sus seguidores que sufrió una fractura en un pie en un accidente reciente que tuvo. En su cuenta en Instagram, la artista ha revelado qué fue lo que pasó.

“Quería contarles como siempre lo que me pasa en la vida… Últimamente he estado como demasiado acelerada, haciendo muchas cosas sin poner la energía centrada ni tener conciencia del presente y lo que hago… Me partí el pie derecho”, dijo la artista en la declaración.

Además, explicó cómo ocurrió esta situación: “Se me dobló el pie derecho completamente y salí volando al driveway y ahí me di cuenta de que me lo habría quebrado. Recen por mí para que todo salga bien”.

La actriz de Velvet: el nuevo imperio, de la cadena Telemundo, reconoció también: “Yo con un pie fracturado es algo que no estaba en mi plan de vida, para mí que soy una mujer activa, es algo doloroso, es algo triste, porque soy el pilar de mi casa”.

En su mensaje aconsejó a sus seguidores para que lleven las cosas con calma: “Bájenle dos rayitas a la velocidad, cójanlo con calma, de verdad se los digo… A veces uno quiere ser la superwoman y está bien, pero hay que bajarle la frecuencia y poner un stop. No está mal no hacer nada… Disfruten cada momento de la vida, cada instante”.

En la descripción del video, Aylín Mujica dijo que todo esto le ha dejado una gran lección, ya que demuestra que todos somos propensos a enfrentarnos a situaciones inesperadas.

“La vulnerabilidad también forma parte de nosotros, y quiero compartirla con ustedes, porque no siempre somos fuertes ni invencibles. Hoy me toca aprender a tener paciencia, a cuidarme, y a confiar en que este tiempo también me traerá algo bueno. Gracias a quienes me mandan todo su cariño”, comentó.

Muchos colegas y seguidores de la cubana le dejaron comentarios para expresarle su afecto y también desearle una pronta recuperación.

