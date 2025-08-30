Israel recuperó en Gaza el cadáver de un joven asesinado en el festival Nova

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este sábado que uno de los cuerpos recuperados por el Ejército en la franja de Gaza corresponde a Idan Shtivi, un joven de 28 años que fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás al festival de música Nova.

La identidad de Shtivi fue verificada tras un proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense, según informó la oficina del jefe de Gobierno. Su muerte ya había sido notificada por las Fuerzas de Defensa de Israel dos meses después de la masacre, pero su cadáver permanecía en poder de las milicias palestinas, publicó Efe.

El hallazgo se produjo en el marco de una operación conjunta del Ejército israelí y el servicio de inteligencia interior, Shin Bet, que también permitió recuperar el cuerpo de otro rehén: Ilan Weiss, de 56 años, asesinado en el kibutz Beeri cuando trataba de defender a su comunidad.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que agrupa a la mayoría de los allegados de las víctimas del 7 de octubre, señaló que la identificación de los restos de Shtivi tomó varios días.

“Esto sirve como un duro y doloroso recordatorio del peligro real de que los restos de los fallecidos desaparezcan bajo las ruinas de Gaza”, expresó la organización, que volvió a insistir en que el retorno de los cautivos, vivos o muertos, es esencial para la sanación nacional.

El ataque de Hamás contra Israel dejó 1,200 muertos y 251 personas secuestradas, de las cuales aún permanecen en Gaza 48 rehenes; se estima que al menos una veintena siguen con vida.

La última vez que las autoridades israelíes lograron recuperar restos de cautivos fue el 21 de junio, cuando encontraron los cuerpos de Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y Ofra Kedar, todos asesinados en el kibutz Beeri el 7 de octubre.

Netanyahu reiteró que su gobierno continuará la campaña para traer de vuelta a los secuestrados. “No descansaremos ni guardaremos silencio hasta devolver a casa a todos los rehenes, los vivos y los muertos”, aseguró.

Sigue leyendo:

• EE.UU. niega que Israel aplique una política de hambre en Gaza: “Es una falsedad”

• Israel anuncia apertura de dos puntos de ayuda en el sur de Gaza

• Trump se retracta y reconoce que no habrá “un final concluyente” en la guerra en Gaza