Costco: 10 nuevos productos que no e puede perder en septiembre 2025

Costco lanza nuevos productos en septiembre 2025, descubre las novedades antes de que se agoten
Costco le da la bienvenida al cierre del verano con una atractiva línea de productos que ya están causando furor entre sus miembros. Desde snacks altos en proteína hasta artículos exclusivos para el regreso a clases, la cadena mayorista amplía su catálogo con lanzamientos pensados para todos los gustos y necesidades.
La oferta de septiembre incluye productos alimenticios saludables, opciones gourmet, soluciones rápidas para la cena y clásicos renovados. Muchos artículos son lanzamientos exclusivos de Costco, lo que ha generado entusiasmo entre los compradores frecuentes.
Entre los destacados se encuentra el paquete variado de palitos de carne de Vermont, ideal para loncheras o meriendas al aire libre. Son ahumados lentamente y vienen en presentaciones individuales, lo que los hace perfectos para llevar. También debuta en tiendas la pasta proteica Brami, elaborada en Italia con altramuces, reconocida por su alto contenido en proteína y fibra.
Dulces sorpresas
Otro éxito anticipado es el chocolate con cafeína de AWAKE, exclusivo en la región sureste. Cada mini barra tiene un impulso energético de 50 mg de cafeína y viene en sabores como caramelo salado y almendra.
Los amantes del dulce también podrán disfrutar de las nuevas mini obleas Loacker de chocolate negro, en promoción hasta finales de septiembre. Mientras tanto, los que buscan una bebida funcional pueden probar el batido de fresa Nurri, que se suma a la oferta nacional con una opción rica en proteínas.
Para los fanáticos del picoteo, el dip de queso cheddar con tocino y jalapeño de Good Foods aterriza en varias regiones justo a tiempo para la temporada de fútbol americano. Y para acompañamientos más frescos, Costco Texas lanza la ensalada de frijoles negros y maíz asado La Terra Fina, ideal como topping para tacos o bowls.
Sorpresas para el paladar
La tienda también estrena una línea de aperitivos asiáticos ¡Verano!, disponibles en distintas regiones con opciones como dumplings de cerdo, lumpias y rollitos de primavera con sabores únicos.
Los productos para el hogar no se quedan atrás. Costco presenta la nueva licuadora Vitamix Alta Pro, con funciones avanzadas para sopas calientes y smoothies, y una garantía de 10 años.
Y para los días en que cocinar no es opción, vuelve el clásico pastel de pollo de Costco, a solo $4.99 por libra, disponible hasta principios de abril.
Los nuevos productos
- Palitos de carne premium de Vermont
- Pasta proteica italiana Brami
- Chocolate negro AWAKE Chocolate
- Mini obleas de crema Loacker con chocolate negro
- Batido de fresa Nurri
- Dip de tocino, jalapeño y queso cheddar de Good Foods
- Ensalada de frijoles negros y maíz asado La Terra Fina
- Aperitivos asiáticos ¡Verano!
- Licuadora Vitamix Alta Pro
- Pastel de pollo Costco
