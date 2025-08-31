¿Cuándo será la boda de Cristian Castro con Mariela Sánchez?

El cantante mexicano Cristian Castro contó que tendrá boda en el 2026 con su novia Mariela Sánchez, con quien ha tenido una mediática historia de amor.

En una entrevista con Ventaneando, el intérprete de ‘Azul’ reveló que será el 2 de febrero, en la basílica de la Virgen de Guadalupe, probablemente, en donde hará el casamiento.

“Lo bueno es que Vero, mi querida madre, la verdad es que tiene muy buena relación con Mariela”, destacó en la conversación que tuvo con el programa de entretenimiento.

El famoso dijo que en esta etapa están conociéndose para ir profundizando la confianza y el amor entre ambos, sobre todo ahora que asumirán el matrimonio.

Cristian Castro explicó que afina detalles de sus próximos shows y que agradece el apoyo que le ha dado su novia en su carrera. “Ha sido muy lindo entablar algo bien con mi novia, estoy contento con ella”, afirmó.

En la entrevista también habló de las razones por las que fue llevado en silla de ruedas cuando llegó al aeropuerto de Ciudad de México. “Fue única y exclusivamente para evitar la cola de migración”, indicó.

Además de los anuncios personales, el mexicano compartió emocionantes noticias sobre su carrera musical. Se está preparando para una serie de presentaciones y para el lanzamiento de un nuevo álbum. “Muy pronto van a escuchar canciones de Eduardo Cabra, que estoy produciendo con él, ya estamos por sacar, estamos para septiembre”, agregó, revelando que su música sigue siendo una de sus principales prioridades y que los fans pueden esperar nuevo material en las próximas semanas.

