El Barcelona sufrió primer desliz en LaLiga con un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano

El Barcelona rescató un punto en su visita a Vallecas (1-1) gracias a la gran actuación de su portero Joan García, decisivo con varias intervenciones que evitaron la derrota.

El conjunto azulgrana se adelantó con un polémico penalti transformado por Lamine Yamal en la primera parte, pero Fran Pérez igualó para el Rayo Vallecano tras el descanso.

El equipo dirigido por Hansi Flick salió con intensidad, consciente de la presión alta de su rival, y generó las primeras ocasiones con disparos de Raphinha y Ferran Torres. El premio llegó al minuto 39, cuando Lamine Yamal convirtió un penalti cometido por Pep Chavarría. La acción no pudo ser revisada por el VAR debido a problemas técnicos durante la primera mitad.

Antes del descanso, Dani Olmo rozó el segundo con una volea que se marchó por encima del travesaño. En la reanudación, el Rayo reaccionó y encontró en Isi Palazón y Fran Pérez a sus hombres más peligrosos. En el minuto 66, un saque de esquina botado por Isi terminó en los pies de Fran Pérez, que libre de marca fusiló para el 1-1.

El gol dio alas al conjunto madrileño y generó dudas en el Barça, que no consiguió conectar a Robert Lewandowski ni a Marcus Rashford con el juego ofensivo. En los minutos finales, Joan García sostuvo a los culés con dos paradas clave ante remates de Fran Pérez y Jorge de Frutos.

El Barcelona terminó el partido sin ideas claras para romper el orden defensivo del Rayo de Íñigo Pérez y acabó resignado a un empate que deja más dudas que certezas.

