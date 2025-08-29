Tottenham ficha a Xavi Simons por $67 millones de dólares tras ganarle la carrera al Chelsea

El Tottenham Hotspur hizo oficial este viernes la incorporación de Xavi Simons, delantero neerlandés procedente del RB Leipzig, en un traspaso valorado en 51 millones de libras ($67 millones de dólares).

Simons, de 22 años, era también objetivo del Chelsea, pero finalmente reforzará al equipo de Thomas Frank en un momento clave: los ‘Spurs’ perdieron a Heung-min Son, que se marchó a la MLS este verano, sufren la baja prolongada de James Maddison por lesión de rodilla y vieron cómo el Arsenal les arrebató en el último instante el fichaje de Eberechi Eze.

El internacional neerlandés firmó un contrato de cinco temporadas, con la opción de extenderlo por dos años más. Será su primera experiencia en la Premier League después de haber pasado por Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven y RB Leipzig.

En sus primeras palabras como jugador del Tottenham, Simons expresó su entusiasmo por el reto: “Estoy muy contento y no puedo esperar para empezar. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Es un gran equipo y cuando conocí a Thomas (Frank) sabía directamente que este es el sitio correcto para mí. Traeré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible por ganar”.

Con esta incorporación, el gasto de los ‘Spurs’ en el actual mercado de fichajes supera los 200 millones de euros ($222 millones de dólares). El club ya había sumado previamente a Mohammed Kudus (64 millones de euros / $71 millones de dólares), Mathys Tel (35 millones / $39 millones de dólares), Kevin Danso (25 millones / $28 millones de dólares) y Luka Vuskovic.

