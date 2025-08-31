Rubén Blades sorprendió con su participación en la residencia de Bad Bunny

El show del 30 de agosto de la residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny se ha hecho viral nuevamente en redes sociales por la participación de Rubén Blades.

El cantautor panameño subió al escenario de la vigesimotercera noche de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choli.

Blades y el puertorriqueño cantaron juntos ‘BAILE INoLVIDABLE’, una de las canciones más exitosas de su último álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. Durante la presentación, el salsero de 77 años y Bad Bunny improvisaron sobre la canción.

En su turno, Bad Bunny hizo referencia a muchos de los éxitos musicales de Blades, quien es considerado una leyenda de la salsa.

Rubén Blades cantando BAILE INoLVIDABLE en la vigésima tercera función de la ReSIDEnciA de Bad Bunny 🕺🇵🇷 pic.twitter.com/x5lsXpjAOa — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) August 31, 2025

Después, Rubén Blades quedó solo en el escenario para interpretar ‘Amor y control’ frente a los cientos de asistentes en el Choli.

En redes sociales también se compartió que en este show estuvo presente la actriz Ana de Armas, a quien se le vio bailando en la ya famosa “casita”.

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny finaliza el próximo 14 de septiembre, por lo que aún quedan shows en los que seguirá sorprendiendo con sus invitados.

