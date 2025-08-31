Instalaron una cerca de hierro frente al hogar de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’

En enero de este año, se informó que sería cercada la casa en West Village, Nueva York, que sirvió como hogar ficticio de Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por ‘Sarah Jessica Parker’ para la serie ‘Sex and the City’.

La propietaria real de la casa presentó una solicitud ante Comisión de Preservación de Monumentos para hacerlo, y fue aprobada. Sin embargo, fue este viernes 29 de agosto que la cerca de hierro fundido fue instalada al inicio de las populares escaleras.

El ‘New York Post’ compartió en exclusiva algunas fotografías de la instalación.

La cerca es una medida que toma la propietaria para evitar la congregación de demasiados turistas en el sitio, pues la casa se ha convertido en una atracción dentro de la ciudad.

Cuando la solicitud fue aprobada, ‘The New York Times’ pudo entrevistar a Barbara Lorber, dueña de la casa, y durante la conversación la mujer pudo dar su versión. Contó: “La fachada de mi casa apareció en la serie de televisión ‘Sex and the City’ como el exterior del apartamento del personaje Carrie Bradshaw. Fue culpa mía: me sentí mal por el joven buscador de localizaciones que se había graduado recientemente de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Me dijo que si no conseguía esta casa, perdería su primer trabajo real en el sector”.

Al final, el proyecto era una serie de HBO que se convirtió en un gran éxito de seis temporadas, dos películas y una secuela de tres temporadas titulada ‘And Just Like That…’.

En las fotos compartidas por ‘New York Post’ se puede ver que los turistas se mantuvieron en la zona durante la instalación de la cerca, lo que se puede traducir en que los visitantes no podrán pisar las escaleras, pero eso no evitará que se quieran tomar fotos frente a la propiedad.

