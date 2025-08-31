Szoboszlai le dió la victoria al Liverpool por la mínina sobre Arsenal con un golazo (Video)

El Liverpool mantuvo su inicio perfecto en la Premier League al vencer este domingo 1-0 al Arsenal en Anfield, gracias a un espectacular gol de falta directa de Dominik Szoboszlai en el minuto 82. El tanto del húngaro permitió al vigente campeón sumar su tercera victoria consecutiva y conservar el pleno de puntos en el arranque del torneo.

Tanto Liverpool como Arsenal, considerados candidatos al título, mostraron mayor despliegue físico que precisión en los últimos metros. Las defensas se impusieron durante gran parte del partido, con pocas ocasiones claras: un disparo de Gakpo, una volea de Madueke detenida por Alisson y un par de intentos de Timber y Calafiori.

El desenlace llegó en la recta final. Szoboszlai, que actuó de lateral derecho, ejecutó con potencia y colocación una falta desde más de 20 metros, imposible de detener para David Raya. Un lanzamiento perfecto que hizo estallar Anfield y dejó sin respuesta al conjunto de Mikel Arteta, que se había refugiado en el repliegue durante toda la segunda parte.

El Arsenal acusó las ausencias de Bukayo Saka y Martin Ødegaard, mientras que el Liverpool tampoco contó con la mejor versión de Mohamed Salah. Aun así, el equipo dirigido por Arne Slot encontró en Szoboszlai la llave para derribar la resistencia rival y mantener el liderato en solitario.

Con este resultado, el Liverpool suma nueve puntos de nueve posibles, mientras que el Arsenal se queda con siete y pierde terreno en la pelea por el liderato.

