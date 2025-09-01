Actores y guionistas se marchan de ‘Saturday Night Live’

La semana pasada, la actriz y comediante Heidi Gardner anunció que dejaría oficialmente el elenco principal de ‘Saturday Night Live’. Gardner se convirtió en el cuarto miembro del elenco que renunció poco antes del estreno de la temporada 51 del programa.

Antes de Gardner, también habían renunciado Devon Walker , Emil Wakim y Michael Longfellow. Además del elenco, también renunciaron dos guionistas: Celeste Yim y Rosebud Baker.

Todas estas bajas en el programa han llamado la atención de todos, pues se tratará de un reajuste importante para ‘Saturday Night Live’, quienes acaban de celebrar su aniversario 50 este 2025.

Por los momentos no se han hecho declaraciones sobre a qué se deben estos cambios en el elenco, menos se ha anunciado aún cuáles serán las nuevas incorporaciones. Esto ha generado muchos comentarios en redes sociales, y Devon Walker escribió en X: “Todos actuando como si hubiéramos muerto jajaja solo estamos consiguiendo trabajos diferentes“.

yall acting like we died lol we just getting different jobs https://t.co/pkcNxNOza5 — Devon Walker (@internetdevon) August 28, 2025

Por otro lado, el productor ejecutivo Lorne Michaels había declarado la semana pasada a ‘Puck’ que se venían algunos cambios para la 51.ª temporada, la cual estrenará el próximo 4 de octubre.

Una de las salidas que más ha sorprendido es la de Heidi Gardner, pues era la integrante del elenco con más antigüedad. Ella se incorporó en la temporada 2017-2018 como actriz destacada, y su trabajo gustó tanto que pasó a formar parte del elenco principal.

Durante sus ocho años en el programa se encargó de dar vida a icónicos personajes, entre los que destaca una novia de todo boxeador en toda película de boxeo, una crítica de cine adolescente, y a la periodista Bobbi Moore. Además, imitó a estrellas como Kim Kardashian, Jill Biden, Kristi Noem y Taylor Swift.

