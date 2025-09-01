Antigua mansión de Mike Tyson en Connecticut está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Farmington, Connecticut, que hace años perteneció al boxeador Mike Tyson y al rapero 50 Cent. La propiedad está disponible por $9.9 millones de dólares.

La promoción del sitio está usando su relación con el boxeador y con el rapero para atraer posibles compradores. Se dice que Tyson fue dueño del sitio desde 1996 hasta el 2003, año en que se la vendió a 50 Cent por $4.1 millones de dólares.

El rapero vendió el sitio en 2019 por $2.9 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo que él invirtió inicialmente. Incluso, ‘The Wall Street Journal’ dice que la casa se intentó vender también en 2007. Sus compradores fueron Casey y Shera Askar, y ellos son los que ahora están intentando vender el sitio.

Según ‘The Wall Street Journal’, los Askar tienen su residencial principal en Florida y usaban esta casa en Connecticut como residencia vacacional, pero parece que ya han tenido suficiente del lugar. Antes de ponerla en venta, la familia invirtió $3 millones de dólares en reformas.

En el listado, disponible en la página web de Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties, se resalta que esta es una “extraordinaria propiedad se encuentra en más de 17 acres privados en Farmington, Connecticut, una histórica ciudad a solo 10 millas al oeste de Hartford y con una ubicación ideal entre Boston y Nueva York”.

La construcción de la propiedad data de los años 80. En sus 17 acres incluye una impresionante casa principal de 51,000 pies cuadrados distribuidos en 21 dormitorios, 40 baños, vestíbulo, salas de estar, comedor, siete cocinas, cuarto de lavado y mucho más.

Entre los lujos se tiene que mencionar la piscina cubierta, el spa, un estudio de grabación, una sala de billar, un casino, varias salas de juegos, una cancha de ráquetbol, ​​un gimnasio de última generación y una discoteca llamada Club TKO, la cual fue instalada durante la temporada que Tyson era propietario.

Adicional hay una casa para huéspedes con cuatro dormitorios y un garaje con capacidad para ocho vehículos.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terrazas, piscina, gruta, cascada, área de spa, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Antigua casa de Kristen Wiig en Los Feliz está en alquiler

• Antigua mansión de Rosie O’Donnell se vendió por $36 millones de dólares

• El precio de la antigua casa de Ivana Trump sigue bajando