¿Cuántos partidos de sanción pueden recibir Luis Suárez y Sergio Busquets por trifulca en final de la Leagues Cup?

La final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders terminó en escándalo. Primer por la goleada 3-0 y luego porque Luis Suárez y Sergio Busquets fueron la cara visible de una violenta trifulca que le puede acarrear partidos de sanción.

Según el reglamento de la Leagues Cup, iniciar una pelea puede acarrear entre uno y seis partidos de suspensión. Por lo tanto, el mediocampista español estaría expuesto a un castigo entre ese rango de encuentros en caso de que se decida expedientarlo.

Por su parte, no es la primera vez que Suárez sería sancionado desde que llegó a Estados Unidos. En el caso del uruguayo sería por conducta antideportiva.

En el caso del delantero, su escupitajo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders le podría costar entre uno y tres partidos de sanción.

Trifulca entre Seattle Sounders e Inter Miami

Luis Suárez encaró y sostuvo a un Obed Vargas que entre risas se soltó y retrocedió mientras varios compañeros intentaban dispersar la discusión. Sin embargo, el español Sergio Busquets apareció y lanzó un pequeño puñetazo al mexicano. Nada más sentir el contacto, Vargas cayó al césped.

Cody Baker, compañero de Vargas, encaró a Busquets. El español tuvo que ser contenido por Maximiliano Falcón, defensa de Inter Miami.

La trifulca fue disuelta, pero regaló otras imágenes como la de Luis Suárez escupiendo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle. Hasta el momento, Busquets no ha dado declaraciones sobre su accionar.



Sigue leyendo:

· Brian Schmetzer, DT de Seattle Sounders, tras trifulca con Inter Miami: “La frustración rival es un cumplido”

· Sergio Busquets propinó puñetazo en el rostro al mexicano Obed Vargas tras la final de Leagues Cup [VIDEO]

· Luis Suárez no aguanta la derrota y escupe a un rival tras la Leagues Cup