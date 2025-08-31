Katy Perry logra millonaria recaudación en su gira ‘Lifetimes’ a pesar de las fuertes críticas

La gira ‘Lifetimes’ de la cantante Katy Perry ha logrado una exitosa recaudación de taquilla a pesar de las críticas que ha recibido con su show y su más reciente álbum ‘143’.

De acuerdo con sus representantes, Katy Perry ha vendido 1,1 millones de entradas y ha recaudado más de 80 millones de dólares en ventas.

La cifras proporcionadas por Billboard señalan que esa cifra de ganancias provienen de los 45 conciertos que ofreció durante su paso por Estados Unidos, Canadá y Australia. La intérprete de ‘Roar’ tiene conciertos programados próximamente en América Latina, Europa y China.

Esta buena noticia en la carrera de Katy Perry llega tras las fuertes críticas que ha recibido la estrella pop. Katy Perry ha sido criticada por su nuevo álbum, el cual no obtuvo el éxito esperado, y también por su show de ‘Lifetimes Tour’.

Katy Perry ofrece un show con una estética futurista en su gira ‘Lifetimes’. Crédito: Paul R. Giunta | AP

Katy Perry se encuentra en medio de un difícil momento personal luego de que se confirmó su ruptura con el actor Orlando Bloom, con quien tuvo una relación de casi 9 años y tuvieron una hija juntos. La noticia de la separación salió a la luz en medio de la gira de la artista.

“Orlando y Katy han estado dando un giro a su relación durante los últimos meses para centrarse en la crianza compartida. Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo, dice el comunicado reportado por US Weekly.

Katy Perry protagonizó otra polémica recientemente al formar parte del grupo de mujeres que formaron parte del vuelo espacial Blue Origin exclusivamente femenino. Perry sobrevoló la tierra junto con Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn.

El viaje fue calificado como una excentricidad y un desperdicio de dinero y recursos por un viaje comercial al espacio que no tenía ningún propósito científico. Tras la ola de críticas, Katy Perry respondió a sus detractores con el siguiente mensaje:

“Por favor, sepan que estoy bien, he trabajado mucho para saber quién soy, qué es real y qué es importante para mí. Mi terapeuta dijo algo hace años que cambió mi vida: ‘nadie puede hacerte creer algo sobre ti que tú ya no creas’, y si alguna vez tengo algún sentimiento al respecto, es una oportunidad para investigar el sentimiento subyacente”, escribió en un comentario de Instagram en una página de fans.

