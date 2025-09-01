window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Premier League confirma su poderío económico al mover más de $3,500 millones en fichajes

Liverpool fue el equipo que más gasto realizó, en su búsqueda por revalidar la Premier League 2024-2025 e intentar competir en la próxima UEFA Champios League

Liverpool es el principal favorito para alzar la Premier League 2025-2026.

Liverpool es el principal favorito para alzar la Premier League 2025-2026. Crédito: Jon Super | AP

Avatar de Miguel Rapetti

Por  Miguel Rapetti

La Premier League cimentó una vez más sus estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de $3.500 millones de dólares gastados, el mayor registro de la historia, gracias a traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.

Esta cifra astronómica de la Premier League, incomparable al resto de ligas europeas, supera el récord previo, el de la campaña 2023-2024, cuando se cerraron traspasos como el de Declan Rice, Kai Havertz, Moisés Caicedo y Josko Gvardiol para un gasto total de más de $3.200 millones de dólares.

La competencia por el título liguero y la necesidad de recuperar el trono de la UEFA Champions League, que perdieron a manos del PSG, ha llevado a los clubes a reforzarse más que nunca, especialmente a los más grandes.

El Liverpool ha comandado la lista de gastos, muy por encima de otros contendientes como Arsenal, Chelsea, Manchester United y en menor medida el Manchester City y el Newcastle United, estos últimos con una inversión superior a los $200 millones de dólares.

Como no podía ser de otra manera, los delanteros han sido las piezas más codiciadas. Casi la mitad del gasto ha ido a parar a atacantes, aunque uno que otro mediocampista o defensor se coló en la ecuación.

Dentro de los favoritos y mejores reforzados se encuentran Liverpool y Arsenal, quienes se llevaron la mayor cantidad de fichajes deslumbrantes.

Mira las lista de los equipos que más invirtieron en fichajes en el presente mercado aquí:

  • Liverpool ($526 millones de dólares): Alexander Isak, Hugo Etikike, Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.
  • Arsenal ($343 millones de dólares): Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera.
  • Chelsea ($322 millones de dólares): Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho (46).
  • Manchester United ($289 millones de dólares): Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Senne Lammens

