Premier League confirma su poderío económico al mover más de $3,500 millones en fichajes

La Premier League cimentó una vez más sus estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de $3.500 millones de dólares gastados, el mayor registro de la historia, gracias a traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.

Esta cifra astronómica de la Premier League, incomparable al resto de ligas europeas, supera el récord previo, el de la campaña 2023-2024, cuando se cerraron traspasos como el de Declan Rice, Kai Havertz, Moisés Caicedo y Josko Gvardiol para un gasto total de más de $3.200 millones de dólares.

La competencia por el título liguero y la necesidad de recuperar el trono de la UEFA Champions League, que perdieron a manos del PSG, ha llevado a los clubes a reforzarse más que nunca, especialmente a los más grandes.

El Liverpool ha comandado la lista de gastos, muy por encima de otros contendientes como Arsenal, Chelsea, Manchester United y en menor medida el Manchester City y el Newcastle United, estos últimos con una inversión superior a los $200 millones de dólares.

Como no podía ser de otra manera, los delanteros han sido las piezas más codiciadas. Casi la mitad del gasto ha ido a parar a atacantes, aunque uno que otro mediocampista o defensor se coló en la ecuación.

Dentro de los favoritos y mejores reforzados se encuentran Liverpool y Arsenal, quienes se llevaron la mayor cantidad de fichajes deslumbrantes.

Mira las lista de los equipos que más invirtieron en fichajes en el presente mercado aquí:

Liverpool ($526 millones de dólares) : Alexander Isak, Hugo Etikike, Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

: Alexander Isak, Hugo Etikike, Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong. Arsenal ($343 millones de dólares) : Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera.

: Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera. Chelsea ($322 millones de dólares): Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho (46).

Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho (46). Manchester United ($289 millones de dólares): Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Senne Lammens

