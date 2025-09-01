Premier League confirma su poderío económico al mover más de $3,500 millones en fichajes
Liverpool fue el equipo que más gasto realizó, en su búsqueda por revalidar la Premier League 2024-2025 e intentar competir en la próxima UEFA Champios League
La Premier League cimentó una vez más sus estatus de la liga más poderosa del mundo con un mercado de fichajes de récord: más de $3.500 millones de dólares gastados, el mayor registro de la historia, gracias a traspasos como el de Alexander Isak, Eberechi Eze, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko y Viktor Gyökeres.
Esta cifra astronómica de la Premier League, incomparable al resto de ligas europeas, supera el récord previo, el de la campaña 2023-2024, cuando se cerraron traspasos como el de Declan Rice, Kai Havertz, Moisés Caicedo y Josko Gvardiol para un gasto total de más de $3.200 millones de dólares.
La competencia por el título liguero y la necesidad de recuperar el trono de la UEFA Champions League, que perdieron a manos del PSG, ha llevado a los clubes a reforzarse más que nunca, especialmente a los más grandes.
El Liverpool ha comandado la lista de gastos, muy por encima de otros contendientes como Arsenal, Chelsea, Manchester United y en menor medida el Manchester City y el Newcastle United, estos últimos con una inversión superior a los $200 millones de dólares.
Como no podía ser de otra manera, los delanteros han sido las piezas más codiciadas. Casi la mitad del gasto ha ido a parar a atacantes, aunque uno que otro mediocampista o defensor se coló en la ecuación.
Dentro de los favoritos y mejores reforzados se encuentran Liverpool y Arsenal, quienes se llevaron la mayor cantidad de fichajes deslumbrantes.
Mira las lista de los equipos que más invirtieron en fichajes en el presente mercado aquí:
- Liverpool ($526 millones de dólares): Alexander Isak, Hugo Etikike, Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.
- Arsenal ($343 millones de dólares): Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera.
- Chelsea ($322 millones de dólares): Joao Pedro, Liam Delap, Estevao, Jamie Gittens y Alejandro Garnacho (46).
- Manchester United ($289 millones de dólares): Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Senne Lammens
Sigue leyendo: