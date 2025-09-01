Tras solo dos partidos disputados, el Bayer Leverkusen despidió a Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen sorprendió este lunes al anunciar la destitución inmediata de Erik ten Hag, apenas dos meses después de su llegada al banquillo en sustitución de Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

En un comunicado oficial, el club alemán explicó que la decisión fue tomada por el Comité de Accionistas, a propuesta de la dirección deportiva. Hasta nuevo aviso, el cuerpo técnico asistente se hará cargo de los entrenamientos, con Rogier Meijer al frente de manera provisional.

Simon Rolfes, director general deportivo del Leverkusen, reconoció la dificultad de la medida: “No ha sido una decisión fácil. Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso”.

En la misma línea, el director general del club, Fernando Carro, subrayó la necesidad de actuar a tiempo: “Una destitución en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero era necesaria. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar las metas fijadas y necesitamos las mejores condiciones posibles a todos los niveles”.

El técnico neerlandés, de 55 años, había dirigido antes al Go Ahead Eagles, Bayern Múnich II, Utrecht, Ajax y Manchester United, donde se consolidó como uno de los entrenadores más reconocidos de Europa.

No obstante, su etapa en la Bundesliga resultó efímera: comenzó el 1 de julio y finalizó tras apenas dos jornadas ligueras, en las que sumó un solo punto (empate ante Werder Bremen y derrota frente al Hoffenheim). En la Copa, su equipo apenas venció al modesto Grosspaspach.

Sigue leyendo:

–Hincha murió tras caer del techo del estadio durante clásico en Chile

–Javier Mascherano habló del estado de Messi antes de final de Leagues Cup

–Venezolano Yangel Herrera es el nuevo jugador de la Real Sociedad