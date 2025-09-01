Descubre 8 secretos de Costco que pasan desapercibidos

Costco no es solo una tienda mayorista; es un espacio lleno de ventajas poco conocidas que pueden ayudarte a ahorrar dinero y mejorar tu experiencia de compra. Desde códigos ocultos en las etiquetas de precio hasta formas legales de comprar sin ser socio, conocer estos detalles puede marcar una gran diferencia para los consumidores inteligentes.

Uno de los cambios más notables en los últimos años ha sido en el patio de comida y es que desde 2020, se requiere una membresía activa para acceder a los alimentos del área de comida. Aunque este espacio opera con márgenes bajos o incluso pérdidas, su objetivo es atraer a los compradores al interior de la tienda, donde el ticket promedio suele ser mayor. La medida busca proteger los márgenes y dar mayor valor a la membresía.

Un aspecto que pocos conocen son los códigos en las etiquetas de precio. Un asterisco (*) indica que el producto será descontinuado. Si el precio termina en .97, es una rebaja aplicada por gerencia. Y los que terminan en .00 o .88 suelen estar en liquidación o ser ofertas especiales.

Detectar estos códigos te puede dar acceso a verdaderas ofertas antes de que desaparezcan.

Costco también permite solicitar ajustes de precio si un producto baja dentro de los 30 días posteriores a la compra. Solo se necesita el recibo y se puede gestionar en el área de atención al cliente o en línea, si fue comprado en Costco.com.

Aunque Costco es exclusivo para socios, existen excepciones, por ejemplo, un no miembro puede usar una Costco Shop Card (tarjeta de regalo) comprada por un socio. Además, en todos los estados de EE.UU. es posible surtir recetas médicas sin membresía, y en algunos lugares, incluso comprar alcohol. Así, algunos beneficios siguen disponibles para no afiliados.

En cuanto a los empleados, aunque no reciben descuentos directos en productos, gozan de una membresía ejecutiva gratuita con 2% de reembolso anual, acceso anticipado a promociones, horarios exclusivos y un pavo gratis en Acción de Gracias.

Uno de los productos estrella de Costco, la pizza, también tiene sus particularidades. Cada pizza contiene más de medio kilo de queso bajo en grasa y hasta 60 rebanadas de pepperoni, lo que la convierte en una de las más generosas del mercado. No sorprende que la cadena esté entre las más grandes en ventas de pizza en EE.UU.

Por último, la membresía ejecutiva, que cuesta $130 dólares al año, puede pagarse sola si el usuario gasta más de 3,250 dólares anuales, gracias al 2% de reembolso. Si se combina con la tarjeta Costco Anywhere Visa, los beneficios por gasolina, restaurantes y viajes pueden hacer que la membresía sea aún más rentable.

