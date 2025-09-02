Nicholas Braun, actor de ‘Succession’, fue arrestado por presuntamente conducir ebrio

El actor Nicholas Braun, conocido por su papel de Gregory “Greg” Hirsch en la serie ‘Succession’, fue arrestado el fin de semana por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol.

Según reportes, Braun fue detenido mientras manejaba en New Hampshire y posteriormente trasladado a la cárcel del condado de Carroll en Moultonborough, a unas dos horas al norte de Boston, Massachusetts. Menos de una hora después, fue liberado bajo responsabilidad.

De acuerdo con el portal TMZ, Braun, de 37 años, ni siquiera tuvo que posar para la típica foto policial debido a que la cámara de la estación estaba fuera de servicio justo en ese momento.

Por ahora, la policía no ha revelado más detalles del arresto y se desconoce si habrá cargos formales en su contra.

Este incidente llega meses después de que el histrión compartió en sus redes sociales fotos con su pareja, a quien llamó la “alegría absoluta” de su vida, y con quien ha mantenido un perfil bajo desde que fueron vistos por primera vez en la fiesta posterior a los Emmy de HBO y Max en enero de 2024.

Cabe señalar que Nicholas Braun, nominado al Emmy, ha sido abierto sobre sus luchas con la ansiedad y la autoestima, así como con sus relaciones románticas.

En entrevistas previas, admitió que le cuesta sentirse cómodo con nuevas personas y que sus relaciones más significativas “no duraron mucho“.

Antes de consolidarse en la televisión con ‘Succession’, Nicholas Braun hizo sus primeras apariciones en películas de Disney como ‘Sky High’ (2005) y participó en cintas como ‘Zola’ y ‘The Perks of Being a Wallflower’.

