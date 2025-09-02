Dwayne “The Rock” Johnson lloró durante una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia

El actor Dwayne “The Rock” Johnson se mostró emocionado por la reacción del público a su última película, The Smashing Machine, que se proyectó este 1 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia.

En los videos compartidos en redes sociales se muestra a “The Rock” emocionado ante la ovación de 15 minutos que recibió en el recinto. El afamado actor estaba acompañado de su coprotagonista Emily Blunt y Mark Kerr , el ícono de las artes marciales mixtas que interpreta en la película biográfica.

La cinta The Smashing Machine es una producción de A24. Se trata de una película biográfica protagonizada por Johnson y Emily Blunt interpreta a la exesposa de Kerr, Dawn Staples.

Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for ‘The Smashing Machine.’ This was the most emotion we’ve since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for ‘The Whale.’ pic.twitter.com/BzAjB4v6uk — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025

La cinta fue escrita y dirigida por Benny Safdie y marca su primera película en solitario tras varias colaboraciones con su hermano Josh Safdie en películas como Uncut Gems y Good Time .

The Rock definió esta película como una historia de amor que no se enfocó tanto en la pelea sino en la parte personal del que describió como el mejor luchador del mundo en su momento.

“Mark fue el mejor luchador del mundo en su momento, pero esta película ni siquiera trata de pelear; es una historia de amor. Es una historia de amor sobre Mark y Dawn en su relación, y es una historia de amor sobre Mark y el amor que sentía por lo que hacía: su lucha por cumplir [en el ring], sus desafíos y su superación. Como saben, Mark sufrió dos sobredosis y tiene suerte de estar vivo, y eso es parte de la razón por la que esta historia es tan especial”, dijo Johnson entre lágrimas en una conferencia de prensa en Venecia, según The Hollywood Reporter.

Según dijo Johnson, EMily Blunt lo motivó a interpretar a Ker, quien se alzó como dos veces campeón de peso pesado de la UFC. “He sido muy cercano a Emily y he compartido mucho de todo lo que he vivido, y ella me dijo: ‘Ese lugar es lo que te encanta hacer, que es actuar, y me tienes a mí, así que hagámoslo juntos’. Y luego Benny estaba del otro lado, diciendo: ‘Oye, los tengo a ambos, ¡vamos a por ello!’. Así que esa transformación no habría sucedido sin mi mejor amigo, que estaba ahí para apoyarme y animarme”.

