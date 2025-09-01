Adamari López habla de lo mucho que la critican por las arrugas en su cuello

Adamari López expone en sus cuentas en redes sociales buena parte de su vida, algo que le ayuda a conectar con la gente, pero a la vez a ser blanco de críticas si algún usuario ve algo que no le guste.

Justamente de este tema habló la actriz boricua, quien comentó en el programa Desiguales, transmitido por Univision, que lo que más le critican a ella son las arrugas que tiene en el cuello.

Sin embargo, reconoció que evita sentirse mal por esto, pues hay varios factores que influyeron: “A mí me han criticado muchísimo, sobre todo con el cuello arrugado. Tengo 54 años, estaba gorda, adelgacé, pues el cuello arrugado, es normal”.

La actriz dijo que el físico no le quita valor a nadie, sino que da más experiencia.

En la conversación con sus compañeras, dijo que si lo ven normal, comienzan los comentarios con que se hizo algo. “No están contentos de ninguna manera, hay que envejecer con dignidad, hay que cuidarse, pero ya está”.

La doctora Nancy explicó que a ella le pasa lo mismo, pues la gente cree que se ha hecho muchas cosas, pero en realidad solo se operó, y hace muchos años, el rostro. Pero, reconoció que se cuida más de adentro hacia afuera, dando a entender que es una mujer espiritual y de buenas acciones.

Luego del testimonio de la sexóloga, Adamari López opinó: “No solo tiene que ver con las cremas, lo que dice Nancy, es también como uno va alimentando el espíritu, como uno se va comportando con otros, porque eso también te hace bonito”.

Este tema causó debate entre el público, pues hubo comentarios en el canal de YouTube del programa. Algunos de los que se leyeron fueron: “Pero, a ver, los que critican, ¿encontraron la fuente de la juventud? O sea, ¿no se van a poner viejos? Realmente todos vamos en fila”, “Yo quiero ver a esas que critican a Adamari por su físico como se ven o verán a los 54 años y después de haber parido con 45 años tras sobrevivir a un cáncer. Si algo tiene ella es que siempre ha lucido más joven que su edad”.

