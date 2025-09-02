Yeri Mua denuncia amenazas de muerte por parte del streamer Lonche

La influencer y cantante Yeri Mua denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte del streamer Lonche y de su grupo de seguidores, conocidos como los F.E.S., todo para que no se presente el 14 de septiembre en Tijuana, donde tiene programado un concierto junto a El Malilla.

Los fans de Lonche, comenzaron a lanzar mensajes intimidatorios, amenazas de muerte y hasta dejaron mantas con advertencias explícitas para la llamada ‘Bratz Jarocha’.

“Esto va para ti Yeri Mua. Abstente de presentarte este 14 de septiembre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuosa y lengua suelta. Si te presentas te vamos a partir toda la madre“, se lee en una manta.

El origen del pleito habría comenzado en una fiesta en yate celebrada el pasado 24 de agosto en Miami, donde Yeri Mua y Lonche de Huevito convivieron junto a otros influencers. Sin embargo, el streamer habría intentado “algo” con ella varias veces durante ese día. La veracruzana, harta de la situación, decidió buscar a la pareja de Lonche para mostrarle supuestas pruebas de una infidelidad ocurrida durante la noche del evento de box Supernova: Orígenes.

Tras los hechos, la veracruzana responsabilizó directamente a Lonche de cualquier cosa que le pase a ella o a su familia. Incluso fue más allá y etiquetó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum en redes sociales, para pedir que se tomen cartas en el asunto.

“Solo les quiero decir, después de lo que les acabo de mostrar anteriormente, estoy impactada. Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S. por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí. Lo hice por redes (etiquetar a la presidenta) y yo espero que llegue a sus oídos. Está por todos lados“, comentó.

A pesar de todo, la cantante aseguró que no piensa cancelar su presentación en Tijuana. Al contrario, dijo que seguirá adelante con el show y que además procederá legalmente para que se detenga a los responsables de las amenazas.

“Vengo a evidenciar cómo la ‘narcocultura’ vino a invadir a los influencers. La comunidad de ‘Lonch de huevito’ amenazando con matarme. No lo había vivido antes porque no ando en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen asesinos o lo son? Igual procederé legalmente”.

Por su parte, Lonche aseguró que él no es el líder de sus fans y que ellos pueden hacer o decir lo que se les de la gana debido a que son personas libres. Además, dijo que si Yeri Mua continúa con esto, la demandará por difamación en Estados Unidos.

“Mi comunidad es libre de hacer lo que se le dé la puta gana porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta. Una mamadita más que vea. Demanda en Estados Unidos por difamación. Punto final. No voy a decir nada más“.

