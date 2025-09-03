Alerta de alergia en Nueva York: Helado de vainilla G. Nutt retirado del mercado por alérgeno no declarado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que una fábrica de helados en Mount Vernon, Nueva York, emitió un alerta de alergia e inició el retiro del mercado su helado de vainilla G.Nutt, por riesgo de presencia de almendras no declaradas en algunos de sus productos.

¿Qué productos están afectados?

El reporte de retiro de la FDA indica que los productos afectados incluye 40 pintas, 8 cuartos y 3 medios galones de helado de vainilla G. Nutt. El producto fue vendido en tiendas minoristas de Golden Krust en Mount Vernon y White Plains, y en el supermercado Farm Country en Queens, Nueva York.

La fábrica explicó que la contaminación se debió a un problema temporal en sus procesos de producción y envasado.

Las personas sensibles o alérgicas a los frutos secos pueden generar reacciones al consumir alimentos, en este caso helado.

¿Cómo identificar el producto?

Las autoridades instan a los consumidores que verifican la información de los helados retirados del mercado que llevan información de la fecha de caducidad de marzo de 2027 y los siguientes códigos UPC impresos en la parte posterior del envase:

Pinta: 8 56781 00361 3

8 56781 00361 3 Cuarto de galón: 8 56781 00362 0

8 56781 00362 0 Medio galón: 8 56781 00363 7

No se han registrado casos de personas enfermas por el consumo de helados.

¿Qué hacer si compraste el producto retirado del mercado?

Los clientes que compraron el helado sujeto a retiro en alguno de los lugares mencionados, deben evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para recibir un reembolso completo o cambiarlo por otro sabor.

La empresa atenderá las dudas sobre el retiro a través de a través del (914) 441-9598, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. (hora del este).

Sigue leyendo: