Retiran del mercado en 16 estados helado Moo-llennium Crunch por un error de etiquetado

Blue Bell retira helado Moo-llennium Crunch por error de etiquetado en 16 estados. El envase no alerta sobre nueces y almendras

Los helados fueron distribuidos en varios estados del Estado Unidos.

Los helados fueron distribuidos en varios estados del Estado Unidos. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

La empresa Blue Bell Ice Cream retira del mercado una cantidad limitada de helado Moo-llennium Crunch de medio galón envasado en una caja de Chocolate Chip Cookie Dough, debido a un error de etiquetado que no refleja en contenido de nueces y almendras, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El producto fue envasado por error en su planta de Brenham, Texas en cajas de helado Chocolate Chip Cookie Dough con tapa Moo-llennium Crunch. El problema lo descubrió un empleado de Blue Bell cuando se dio cuenta del empaque incorrecto en dos envases de medio galón mientras reabastecía a una tienda.

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

La descripción del helado no refleja los ingredientes que contiene, entre ellos alérgenos.
Crédito: FDA | Cortesía

Los compradores deber revisar sus congeladores y verificar si el producto comprado corresponde al retirado del mercado como helado Moo-llennium Crunch envasado en una caja de medio galón de masa de galleta con chispas de chocolate con una tapa Moo-llennium Crunch.

Los helados llevan el código ubicado en la parte superior de la tapa de medio galón: 061027524. A continuación se incluye una imagen del producto afectado.

¿Dónde se vendieron los helados?

Los helados se distribuyeron a través de puntos de venta minoristas en Alabama, Arkansas, Florida Panhandle, noroeste de Georgia, sur de Indiana, sur de Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nuevo México, Oklahoma, Tennessee, Texas y suroeste de Virginia.

¿Cuáles son los efectos de la alergia de las nueces?

Las almendras, nueces y pecanas forma parte de los nueve alimentos alérgenos que causan la mayoría de intoxicaciones alimentaria en  personas alérgicas o con sensibilidad.

Una persona alérgica a las almendras, nueces y pecanas cuando está expuesto a estos alimentos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal.

Aunque hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni reacciones adversas por el consumo del helado, el llamado a los clientes es a no consumir el producto, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reintegro.

En caso de dudas, los clientes pueden contactar a la empresa de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. CST, llamando al 979-836-7977 o enviando un correo electrónico a consumerrelations@bluebell.com.

