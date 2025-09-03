Itatí Cantoral negó que su hija haya sido abusada por un profesor de música

Itatí Cantoral había hablado de una situación que estuvo a punto de pasar a María Itatí y, durante una nueva entrevista, aprovechó para aclarar que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores, por lo cual aseguró que la información fue sacada de contexto para algunos medios de comunicación: “No, mi hija nunca tuvo ningún abuso. De eso se hizo un chisme, algo que no sucedió“, dijo en declaraciones retomadas por Sale El Sol.

“Simplemente, quise poner un ejemplo de que yo soy una madre sobreprotectora y que me pasa a veces porque estoy detrás de mi hija y quiero, como todas las mamás, que no le pase nada a mi hija y que nadie le haga daño. Eso es lo que quise decir en esa entrevista; gracias a Dios, mi hija no ha sufrido ningún abuso de absolutamente nadie porque aquí está su mamá”, dijo la reconocida villana de telenovelas.

La actriz aprovechó para agregar que, de forma constante, busca demostrarle su apoyo en las cosas que tiene pensado hacer. Aunque detalló que es completamente normal que una madre manifieste lo que la angustia sobre lo que podría pasarle a sus hijos, debido a que siempre buscarán la forma de evitar que ellos atraviesen por cualquier situación complicada.

“Yo la apoyo en todo lo que ella quiera, trato de no contradecirla, trato de escucharla y, sobre todo, me preocupa mucho que sea feliz. Yo creo que es la preocupación de todos los padres e intento acompañarla en su vida”, añadió a ¡HOLA! Américas, dejando claro que siempre buscará el bienestar de todos sus hijos y María no es la excepción.

La intérprete del personaje Soraya Montenegro aprovechó para declarar a la revista que se siente muy feliz por los tres hijos que tiene y que, sin duda alguna, han sido ese rayito de luz en su camino. Además, aseguró que los huecos son una forma de continuar adelante pese a las adversidades que se vayan registrando en el camino.

“Agradezco a esta vida maravillosa porque me tocaron tres luceros que han iluminado y que siguen iluminando mi vida, que no hay seres que me hayan hecho tan feliz como ellos y que son mis pilares, son mi fuerza, mis ganas de vivir; y si volviera a nacer, los volvería a escoger a ellos como hijos”, explicó.

