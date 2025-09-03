Manuel Mijares “está muy bien”: aclaran falsas noticias sobre su salud

El pasado martes, diversos portales del mundo del entretenimiento reseñaron que el cantante Manuel Mijares aparentemente había tenido un episodio de desvanecimiento y habría sido llevado de emergencia a un centro de salud para atender la situación en la que aparentemente estuvo a punto de sufrir un infarto. Sin embargo, en horas de la tarde, su equipo emitió un comunicado para desmentir las especulaciones.

En el escrito mencionan que la expareja de Lucero no se encuentra recluida en un hospital para ser evaluado por especialistas; por ello, hicieron hincapié en que todo fue mentira y que, además, se encontraría en perfecto estado de salud a pesar de todas las horas que transcurrieron para notificar que no había pasado nada con él.

“A todos nuestros amigos y fans: Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, añadió el equipo.

Además, aprovecharon para dar las gracias a todos los fans que manifestaron su preocupación por conocer el real estado de salud de Mijares. Sin embargo, instaron a siempre buscar información en los canales oficiales del cantante y evitar de esta manera terminar cayendo en rumores generados por algunos medios de comunicación, que finalmente todo termina volviéndose eco sin tener una fuente verificable, tales como las que él ya ha dado a conocer en ocasiones anteriores.

“Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow“, escribieron. TVNotas fue el portal que dio la noticia y otros medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de una información que les dio un tercero, quien tampoco quiso revelar su identidad.

Antes de finalizar el comunicado, aprovecharon para expresar su descontento por la magnitud de lo que termina generando un rumor, dejándose llevar por terceros sin haberse dado a conocer alguna noticia por parte de alguna persona cercana a él, ya sea por su equipo de trabajo o por algún familiar: “Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado“, finalizaron.

