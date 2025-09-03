Bobby Flay presume su apartamento en Nueva York

Tras seis meses de trabajo, el chef y estrella de televisión Bobby Flay muestra cómo luce el apartamento en Tribeca, Nueva York, que ahora llama hogar. Flay hizo un recorrido por la propiedad para la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Su propiedad está ubicada dentro del edificio Sterling Mason, el cual fue desarrollado por el estudio de arquitectura Morris Adjmic, usando como estructura un edificio de ladrillo rojo construido en 1905. Según la revista, el famoso chef fue el primero en comprar un apartamento dentro del sitio.

En la página web de Morris Adjmic, se dice del edificio: “El edificio de condominios Tribeca se compone de dos edificios unidos, o, mejor dicho, un edificio doble: un almacén de ladrillo renovado, construido originalmente en 1905, y su imagen especular, un nuevo duplicado metálico”.

El apartamento resalta por sus techos altos y por sus grandes ventanales con vista a la ciudad.

Aunque compró la propiedad cuando estaba recién construida en 2016, él quería que su apartamento de 3,800 pies cuadrados fuera perfecto y por eso recientemente contrató a personas que se encargaran de su diseño de interiores.

Quería una actualización y que su cocina tomara protagonismo al entrar, pero no quería hacerle cambios, pues desde el inicio lo enamoró. Sin embargo, había espacios, como el baño, que sí quería transformar por completo.

Incluso, el estudio encargado de la reforma resalta en sus redes sociales el resultado final de los baños, en los cuales el mármol es el protagonista.

A la decoración del sitio también se tuvo que agregar la colección vintage que el chef ha reunido durante años. Entre los objetos, la revista resalta una lámpara de araña vintage que compró en Países Bajos.

