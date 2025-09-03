Roseanne Barr se quiere deshacer de su casa en Hawái

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces la casa tipo granja que durante años ha pertenecido a Roseanne Barr. La propiedad, ubicada en Honokaa, Hawái, está disponible actualmente por $1.95 millones de dólares.

Barr ha decidido deshacerse del sitio pese a la importancia que tiene en su vida personal y laboral, pues fue en esta misma casa que filmó su reality show ‘Roseanne’s Nuts’ (2011). Pese a su éxito en Hollywood con la serie ‘Roseanne’, la actriz y comediante decidió en un momento mudarse a Hawái.

En una entrevista que le dio al merdio especializado ‘Robb Report’, Barr explicó: “Siempre viajaba a Hawái con mi familia todos los años; era una escapada de verano imprescindible. A medida que mi hijo crecía, descubrimos que HPA (Academia Preparatoria de Hawái) le ofrecía una educación mucho mejor que la que recibía en Estados Unidos. Decidimos mudarnos aquí, y cuando compré la propiedad en Honokaa, también queríamos construir una vivienda sostenible y ayudar a alimentar a las familias hawaianas con dificultades económicas“.

En el listado, disponible en la página web de Deep Blue HI, se resalta que esta es una “extraordinaria granja de 46 acres que combina tradición, estilo de vida y autosuficiencia en una de las regiones más pintorescas y fértiles de Big Island’s”.

La casa principal tiene una extensión de 2,716 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre las comodidades de la casa, el listado dice: “Diseñada para disfrutar de la vida interior y exterior, su amplio lanai ofrece vistas a la costa y al huerto, ofreciendo el entorno perfecto para tomar un café por la mañana, disfrutar de reuniones al atardecer o relajarse en el apacible ritmo de la vida isleña”.

