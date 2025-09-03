Hegseth sobre cambio de régimen en Venezuela: Es decisión de Trump pero el Ejército está listo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que el eventual derrocamiento de Nicolás Maduro dependerá de una orden directa del presidente Donald Trump, aunque aseguró que las Fuerzas Armadas ya cuentan con los recursos para actuar.

“Esa es una decisión presidencial. Preferiríamos que Maduro se entregara. Estamos preparados con todos los recursos del Ejército estadounidense”, dijo en entrevista con Fox News.

Hegseth insistió en que el mandatario venezolano es el único que debería estar intranquilo tras el ataque en aguas del Caribe que dejó once supuestos miembros del Tren de Aragua muertos.

“El único que debería estar preocupado es Nicolás Maduro, quien actúa como un capo de un narcoestado y tiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura”, afirmó.

El titular del Pentágono calificó la operación como el inicio de una ofensiva más amplia contra carteles que, según Washington, operan bajo amparo del régimen venezolano.

“El presidente Trump está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho, y a enviar esa señal clara al Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela”, señaló.

Dremostración de fuerza

Para Hegseth, la acción militar —que incluyó el despliegue de buques de guerra y fuerzas anfibias cerca de Venezuela— es una muestra inequívoca de la capacidad militar estadounidense.

“Tenemos activos increíbles y se están concentrando en la región. Es un nuevo día, es un día diferente. Esos once narcotraficantes ya no están con nosotros, con lo que enviamos una señal muy clara de que Estados Unidos no va a tolerar este tipo de actividad en nuestro hemisferio”, advirtió.

El funcionario descartó que el video difundido por Trump, que mostraba la embarcación siendo atacada, sea falso, como argumentó el régimen chavista.

“Definitivamente es real. Lo vi en vivo. Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco, qué estaban haciendo y a quién representaban: TdA, una organización narcoterrorista designada por Estados Unidos”, aseguró.

Trump, por su parte, confirmó que se trató de un “ataque cinético” contra una lancha cargada con drogas, el primero de esta magnitud desde el despliegue naval estadounidense en el Caribe.

El martes, el secretario de Estado Marco Rubio evitó hablar de una acción militar en terreno en Venezuela, pero advirtió que Estados Unidos está dispuesto a enfrentar los carteles de droga “dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de EE.UU.”.

La administración Trump ha vinculado al régimen de Maduro con el Cartes de los Soles y el Tren de Aragua, bandas delictivas a las que ha nombrado oficialmente como organizaciones terroristas.

