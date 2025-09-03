Kim Kardashian confiesa que está en contra de las tareas escolares

La modelo y empresaria Kim Kardashian causó controversia por su opinión poco común sobre las tareas escolares. La socialité aseguró que está en contra de que los niños deban hacer tareas escolares en casa.

Kim Kardashian habló sobre su posición con respecto a este tema durante una reciente transmisión en vivo con el influencer de redes sociales Kai Cenat

La dueña de Skims opina que los niños deben realizar todas las actividades escolares en la escuela, donde pasan gran parte del día, y no en casa donde deberían realizar otras actividades.

“Pero les voy a decir por qué. Los niños están en la escuela ocho horas al día. Cuando llegan a casa, también necesitan hacer deporte, tener una vida, pasar tiempo con su familia”, dijo la empresaria.

A su juicio, es más importante priorizar el tiempo de calidad en familia y que los niños realicen otras actividades recreativas en lugar de seguir haciendo deberes.

Kim Kardashian es madre de cuatro hijos como producto de su pasado matrimonio con Kanye West: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6).

Kourtney Kardashian, hermana de Kim, también tiene una opinión controversial sobre la educación tradicional. Según dijo, el hecho de ir a la escuela le parece algo “anticuado”.

“Digamos, el sistema escolar. Me pregunto: ‘¿Por qué los niños van a la escuela?’. La verdad, es algo anticuado”, dijo. Kourtney explicó: “Entonces empiezo a pensar, y luego, ya sabes, mis hijos me envían videos sobre, por ejemplo, ‘¿Por qué los niños van a la escuela?’. Aparecen personas realmente exitosas diciendo: ‘Mis hijos nunca van a la escuela y nunca lo harán’ y así. Y entonces yo pienso: ‘OK, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Quieres educación en casa? Hagámoslo’”, dijo Kourtney en mayo en el pódcast “Khloé in Wonder Land” de Khloé.

Kim Kardashian eligió una vía alterna a la educación tradicional para estudiar leyes. En lugar de asistir a una escuela de leyes tradicional, Kardashian estudió leyes con un programa alternativo que consiste en un aprendizaje supervisado por un abogado o juez en ejercicio. La empresaria terminó sus años de estudios y deberá completar un exámen para ejercer como abogada.

