Messi asistió a obra de teatro en Buenos Aires y recibió enorme ovación del público (Video)

Lionel Messi sorprendió al público de Buenos Aires al asistir este martes al Teatro Lola Membrives, en la Avenida Corrientes, para ver la obra Rocky, protagonizada por su amigo, el actor Nicolás Vázquez.

El astro argentino, que disputará ante Venezuela su último partido de Eliminatorias como local con la camiseta albiceleste, disfrutó de un momento de distensión en la previa a la doble fecha en la que el equipo de Lionel Scaloni se medirá contra la Vinotinto y Ecuador.

Messi, acompañado por su familia, presenció la función horas después del entrenamiento de la Selección en Ezeiza y, al finalizar la obra, fue invitado por Vázquez a subir al escenario, generando la ovación más fuerte de la noche.

“La verdad es que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario”, expresó el rosarino.

El campeón del mundo también se mostró emocionado al cumplir su promesa de asistir al teatro: “Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi tenía miedo de una lesión ante Orlando City

–Lionel Messi anuncia que jugará su último partido de Eliminatorias ante Venezuela

–Javier Mascherano habló del estado de Messi antes de final de Leagues Cup