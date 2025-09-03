Murió George Raveling a los 88 años, figura clave en el acuerdo entre Michael Jordan y Nike

Tras una larga lucha contra el cáncer, el pasado martes falleció a los 88 años el entrenador de baloncesto universitario George Raveling. El también ejecutivo de Nike era conocido por ser clave en la firma de Michael Jordan con la marca norteamericana.

La noticia la dio a conocer su familia a través de la cuenta de X del mismo Raveling. En el comunicado detallaron que el excoach luchó tanto como pudo contra el cáncer. “No hay palabras para describir lo que George significó para su familia, amigos, colegas, exjugadores y asistentes, y para el mundo”, expresa el escrito.

“Lo extrañaremos profundamente, pero su aura, energía, presencia divina y sabiduría eterna perduran en todos aquellos a quienes conmovió y transformó”, añadieron.

It is with deep sadness and unimaginable pain that we share the passing of our beloved “Coach,” George Henry Raveling. pic.twitter.com/LGWQubvI3V — George Raveling (@GeorgeRaveling) September 2, 2025

El comisionado de la NBA, Adam Silver, lamentó su muerte por medio de un comunicado en el que destacó su figura como “pionera” y rompedora de barreras. “Valoré mi amistad con George y admiré su liderazgo con aplomo, dignidad y respeto”, indicó el directivo.

Raveling nació el 1 de junio de 1937 en Washington. Jugó en Villanova University, donde promedió 12.3 puntos y 14.6 rebotes en sus últimas dos temporadas. Fue seleccionado por los Philadelphia Warriors en 1960, aunque nunca jugó en la NBA.

Carrera como entrenador

Desde 1963 hasta 1972 fue asistente en Villanova y Maryland. Posteriormente, se convirtió en entrenador jefe en Washington State Cougars hasta 1983. Luego, se marchó por tres temporadas a Iowa Hawkeyes y desde 1986 hasta 1994 dirigió a USC Trojans.

En total consiguió 335 victorias y 293 derrotas. Participó como asistente técnico de la selección de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde se consiguió la medalla de oro y en los de Seúl en 1988 (bronce).

El fichaje de Michael Jordan con Nike

Durante los Juegos Olímpicos de 1984, Raveling fue quien convenció personalmente a Jordan de firmar con Nike. Lo presentó a Sonny Vaccaro, lo que derivó en el nacimiento de Air Jordan.

“A Sonny (Vaccaro) le gusta llevarse el crédito. Pero en realidad no fue Sonny, fue George Raveling (…) él siempre intentaba hablar conmigo, ‘Tienes que ir con Nike, tienes que ir con Nike. Tienes que intentarlo’”, reconoció Jordan.

Raveling fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2015. Antes de dedicarse al baloncesto, fue guardia de seguridad en la Marcha sobre Washington de 1963, en la que King pronunció uno de los discursos más famosos de la historia estadounidense.

Al salir King, Raveling lo vio y le preguntó si podía quedarse con el discurso, y el reverendo se lo entregó. Raveling conservó la copia hasta 2021, cuando la donó a su alma máter, Villanova.



