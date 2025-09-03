Pedro Pascal demandó a una marca de licores en Chile

El actor chileno Pedro Pascal se encuentra en medio de una disputa legal con una marca de licor de su país natal por temas de propiedad intelectual, marketing y derechos de imagen.

Un empresario chileno llamado David Herrera creó una marca de licor de pisco, bebida tradicional chilena, llamada Pedro Piscal. De acuerdo con los abogados del actor, el nombre de la botella de licor es muy parecido al nombre del afamado actor.

La marca se registró en el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) en 2022 y no se presentó ninguna impugnación durante el tiempo establecido. El producto se lanzó al mercado oficialmente en 2024 y se presentó como un pisco premium de 40°, con un precio de alrededor de 12 dólares por botella.

El parecido del nombre de la marca de licor con el nombre del actor de ‘The Mandalorian’ llevó a que los abogados de Pascal iniciaran una demanda en contra de la marca.

El 5 de marzo de 2024, los abogados de Pedro Pascal demandaron a la marca ante el INAPI para detener el registro de la marca alegando que el parecido entre los nombres es demasiado evidente y confunde al consumidor.

“Existe un claro interés de aprovechamiento comercial por parte del demandado, valiéndose de la fama de nuestro representado al obtener un registro de marca sobre un signo comercial que evidentemente busca estar relacionado con Pedro Pascal bajo fines de lucro”, afirmó el abogado Silva a El País.

El equipo legal de Pascal señala además la competencia desleal ya que el afamado actor es imagen de otras marcas de licor como Corona y Casillero del Diablo.

El creador de la marca se defiende de las acusaciones asegurando que en ninguna parte se hace mención a Pedro Pascal. “Ni en la etiqueta de la botella ni en la página web aparece su imagen, sino la de un hombre junto a un perro en siluetas negras”, explicó el abogado Ángel Labra a El País.

El caso se encuentra en fase de prueba donde ambas partes presentan las evidencias que respaldan sus argumentos. Sin embargo, este caso podría extenderse hasta dos años.

