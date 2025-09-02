José Benavídez da el secreto a Crawford para derrotar al Canelo Álvarez

A pocos días del esperado duelo entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas para ver quien será el próximo monarca indiscutido de los pesos súper medianos, José Benavidez compartió su análisis sobre cómo el retador podría tener opciones reales de imponerse al campeón azteca dentro del cuadrilátero.

Para el entrenador mexicano, la clave está en que Crawford evite el choque frontal y plantee un combate de movimientos constantes dentro del cuadrilátero y así poder lograr romper con el esquema táctico de su contrincante

“Yo jamás dije que no le veo ninguna oportunidad (a Crawford), creo que todas las personas que suben al ring tienen una oportunidad, yo nunca dije que no lo veía ganar, nunca dije que lo llevan al matadero. Lo que pienso, yo dije que todas las ventajas las tiene Canelo Álvarez como siempre: demasiado peso, muy grande”, explicó durante una entrevista ofrecida para ProBox TV.

José Benavidez también resaltó que la inteligencia y velocidad de Terence Crawford podrían marcar la diferencia, siempre y cuando desarrolle una estrategia basada en esquivar y puntuar sobre el Canelo.

Tim Tszyu da como vencedor a Terence Crawford sobre Canelo. Crédito: John Locher | AP

“Pero Crawford es un peleador buenísimo, un peleador muy inteligente, un peleador donde sí vemos y llega a pasar la pelea, si vemos un Tom y Jerry, creo yo que puede ganar Crawford”, detalló.

“Porque es más rápido, tiene más piernas y es la única manera de ganar. Haciendo una pelea como Tom y Jerry, pero sí Crawford quiere fajarse con Canelo… Canelo está muy fuerte y creo que esa es la única manera en que Crawford puede ganar, boxeando, moviéndose, hacer puntos y no quedarse enfrente a Canelo”, resaltó el entrenador en sus declaraciones.

A pesar de reconocer las ventajas físicas de Canelo, Benavidez también dejó en claro que Crawford tiene herramientas suficientes para sorprender a todas las personas que lo han cuestionado como posible vencedor al no estar luchando en sus divisiones naturales.

“Creo que tiene una chance muy grande de dar la sorpresa a todo el público. Tiene una muy buena chance de ganarle a Canelo Álvarez”, concluyó Benavídez Sr.

Sigue leyendo:

–Dinamita Márquez revela el motivo por el que nunca se enfrentó contra el Canelo

–Tim Tszyu asegura que Terence Crawford le hará mucho daño al Canelo Álvarez

–Luis Suárez no aguanta la derrota y escupe a un rival tras la Leagues Cup