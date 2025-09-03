Una ventaja silenciosa: la mayor actividad de Canelo podría ser clave en su pelea contra Crawford

La discusión sobre la gran pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se centra a menudo en la diferencia de peso, la fuerza y la técnica.

Sin embargo, un factor crucial que podría inclinar la balanza a favor del mexicano es su ritmo de peleas, un aspecto que, aunque no tan visible, tiene un peso enorme en el boxeo profesional.

La actividad es fundamental en el deporte de los puños. Mantenerse en forma, con el cuerpo acostumbrado a la intensidad de un combate y a la exigencia de los asaltos, puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Y en este sentido, el historial de ambos peleadores en los últimos años muestra una disparidad abismal.

Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Las estadísticas recientes revelan un panorama claro sobre el ritmo de cada boxeador. Y es que desde 2019, Canelo Álvarez ha participado en un total de 118 asaltos, enfrentándose a rivales de la talla de Dmitry Bivol, Caleb Plant, Jermell Charlo y Gennady Golovkin.

En este mismo periodo, Terence Crawford solo ha boxeado un total de 41 asaltos, con peleas de menor exigencia que las que ha tenido el tapatío en la cúspide de su carrera.

La diferencia es aún más notable al observar los últimos dos años: Canelo ha estado en el ring por 48 asaltos, mientras que Crawford solo ha completado 12.

Esta falta de actividad de Crawford, sumada a su inexperiencia en la categoría de las 168 libras, podría ser un desafío significativo para él.

Mientras Canelo ha perfeccionado su estilo y ha probado su poder ante los mejores de la división, Crawford podría resentir la falta de ritmo competitivo, un factor que en el boxeo, a menudo, se paga caro.

