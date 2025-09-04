Arturo Carmona revela su aterrador secuestro exprés: “Fue terrible”

El actor Arturo Carmona, de 49 años, durante una conversación exclusiva con TVNotas, se sinceró sobre uno de los momentos más complejos que ha vivido, y se trata de aquel día cuando sufrió un robo: “Me ha tocado ser víctima de asalto a mano armada, pero lo que me marcó fue un secuestro exprés. Duró poco, pero sentí que los minutos pasaban muy lento”.

El mexicano explicó que la tensa situación se presentó cuando se le acercó otro carro de tal manera que no le permitía avanzar y luego lo terminaron bajando de su coche. Carmona dijo que le quitaron todo lo que tenía de dinero y, además, fue sometido a que revelara todos sus datos para acceder a sus cuentas bancarias y transferir los pesos que llevaba.

“Iba manejando y de pronto se me cerró otro auto, y me bajaron de mi vehículo. Me quitaron la cartera y el dinero que tenía. Me gritaban a través del asiento de atrás. Me obligaron a darles mis datos, mis NIP”, explicó sobre uno de los momentos que más han marcado su vida.

Arturo Carmona se sincera sobre uno de los momentos más complejos de su vida. Crédito: Mezcalent

Arturo contó que, de todo el mal momento que atravesó, lo que más le dio temor fue el hecho de que lo dejaron en un lugar abandonado mientras él permanecía encerrado sin saber con claridad lo que iban a hacer con él. Además, jamás les vio el rostro y aseguró que lo que siempre escuchó fueron sus voces dándole órdenes mientras lo estaban robando.

“Me fueron a tirar a un lugar lejano y muy peligroso. Eso fue lo que más miedo me dio. Me encajuelaron. No sabía qué destino iban a tomar ni qué iba a pasar con mi vida. Nunca vi a esa gente. Solo escuchaba que me gritaban. Fueron horas en la oscuridad de la cajuela. ¡Fue terrible!”, dijo sobre la complicada experiencia que tuvo.

El reconocido galán de telenovelas aprovechó para decir cómo se encuentra su corazón tras un año de relación con una actriz: “Ella me suma. Está intentando conocer el medio, pues es extranjera y tiene poco tiempo en México. Le gusta que le enseñe mi mundo. El hecho de que me conozca me da gran ventaja, porque sabe quién soy en realidad”, explicó a TVNotas.

