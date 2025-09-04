Canelo Álvarez en el top 5 de mejores boxeadores del siglo, según ESPN

El debate sobre el legado de Canelo Álvarez ha estado presente durante años, pero una reciente publicación de la cadena ESPN ha puesto fin a la discusión sobre su lugar en la historia reciente del deporte.

En un listado que evalúa a los mejores boxeadores del siglo, el mexicano se posicionó en un lugar de privilegio, justo detrás de los nombres más grandes de la era moderna.

El ranking resalta la trayectoria de Canelo, sus logros en múltiples divisiones y la calidad de sus oponentes, factores que lo han convertido en uno de los peleadores más influyentes y exitosos de la actualidad.

La posición de Canelo en la lista es notable, ya que se encuentra por encima de otros grandes talentos. El mexicano se colocó en el quinto lugar, superando a figuras de la talla de Terence Crawford, quien quedó en el séptimo puesto.

El listado de los cinco mejores es una verdadera constelación de estrellas, un reconocimiento que ubica a Canelo en el mismo escalón que leyendas de la talla de:

Floyd Mayweather Jr. Manny Pacquiao Bernard Hopkins Oleksandr Usyk Saúl ‘Canelo’ Álvarez

La presencia de Canelo en el top 5 de un ranking tan influyente como el de ESPN es un testamento de su estatus como uno de los pugilistas más grandes de su generación. Este reconocimiento valida su trayectoria y lo coloca en la conversación de los mejores de la historia, una distinción que pocos boxeadores logran alcanzar.

