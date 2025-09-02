Ryan García no cree que Crawford pueda dañar al Canelo Álvarez

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, se animó a dar su opinión sobre la pelea que tiene en vilo al mundo del boxeo entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence “Bud” Crawford que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Para el californiano, el estadounidense podrá conectar golpes, pero estos no representarán una amenaza real para el campeón indiscutido de los supermedianos al estar disputando un duelo en su peso natural.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Cigar Talk, donde consideró que ciertamente será un enfrentamiento bastante interesante por la muestra de poder que realizarán ambas figuras en el cuadrilátero para quedarse con los cinturones de campeón.

“Veo que Bud lo va a hacer bien, pero no creo que vaya a ganar. Sí creo que Bud va a lograr meter muchos golpes, va a poder conectar a Canelo, pero no van a tener efecto. Ese es el punto”, expresó García.

El joven pugilista explicó que su confianza en Canelo viene de lo que ha presenciado en el gimnasio, durante sesiones de sparring. Según él, los rivales logran alcanzarlo, pero sus intentos terminan siendo inútiles ante la fortaleza del tapatío.

“He visto a Canelo en sparring y no es que no lo toquen, sí lo tocan, pero es tan inefectivo que lo que él hace es imponerse demasiado bien. Y sigo viendo que eso va a pasar, no me malinterpreten, Crawford es un gran peleador, creo que es de los mejores, pero pienso que está mordiendo un poco más de lo que puede masticar”, agregó el peleador al destacar las cualidades del tapatío.

La reflexión de García se produce a pocos días de la cita histórica del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Allí, Canelo defenderá sus cuatro títulos supermedianos frente a un Crawford que busca hacer historia como el primer boxeador en ser indiscutido en tres categorías distintas.

“Pero nunca se sabe. Si alguien puede hacerlo, podría ser Crawford”, concluyó Ryan García al considerar que nunca hay que dar por perdido a un boxeador de la talla de Terence Crawford y este pueda dar la sorpresa.

El choque entre el mexicano y el estadounidense no solo acapara la atención por los cinturones en juego, sino también porque podría definir quién merece ser considerado el mejor libra por libra del momento. Pese a ello, García, que conoce de primera mano al Canelo tras compartir gimnasio con él, parece tener claro hacia dónde se inclina la balanza.

