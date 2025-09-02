Cazzu acusa a Christian Nodal de impedir que su hija viaje con ella

La cantante argentina Cazzu reveló en una reciente entrevista que el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal, no ha autorizado que la bebé viaje fuera de Argentina con su madre.

La artista habló abiertamente en el podcast Se Regalan Dudas sobre cómo a través de su abogado Christian Nodal le habría negado el permiso para viajar con Inti fuera de Argentina.

Al igual que Nodal, Cazzu viaja constantemente fuera del país por motivos profesionales. Por esta razón, la artista tuvo que solicitar al padre de su hija un permiso para poder viajar con la menor mientras cumple con sus compromisos laborales. Cazzu expresó el sentimiento devastador que experimentó en medio de esta situación.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘el mundo es devastador’. Cuando le dije, ‘yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’… fue desgarrador”, expresó la artista.

Según explicó, ella solicitó el permiso porque considera que viajar con su hija no es un capricho sino una “necesidad básica”. Nodal no ha autorizado dicho permiso y según dijo la mediadora en esa reunión el cantante puede otorgar el permiso cuando Inti cumpla cinco años o incluso cuando cumpla 18 años, si es que no se siente cómodo de hacerlo antes.

“Cuando le dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’. Y es es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no?. Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender era una necesidad básica, entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: ‘Si ustedes no se siente cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5′”.

Cazzu aclaró que Nodal no estaba en la reunión, pero la actitud del abogado le dio a entender que su ex pareja tenía el control de la situación. El abogado aseguró que su cliente (Nodal) sabía que en cualquier momento podía revocar ese permiso si quería.

“‘No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte (…) Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, ‘ Tenemos el control sobre vos y tu hija'”. Para la rapera ese ha sido “uno de los peores momentos de su vida”.

Cazzu aseguró que cuenta con los medios y las pruebas para solicitar a un juez que le otorgue un permiso especial para viajar con su hija. Sin embargo, reconoce que ella es privilegiada ya que muchas madres solteras no cuentan con los recursos para hacer frente a esta situación.

Aunque Cazzu y Nodal enfrentaron este problema legal tras su polémica separación, en su reciente visita a México la rapera aseguró que no existe ningún conflicto legal con el padre de su hija en este momento. Sin embargo, el desencuentro con el abogado de Nodal le hizo pensar en cómo la misoginia impera en el sistema judicial.

“Sigo siendo una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado, y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas mas importante que una puede llegar a tener que es la vida de un hijo“, indicó.

Sigue leyendo:

Karla Monroig anuncia su divorcio con Tommy Torres tras 16 años de matrimonio

Carlos Said habla de su amor con Claudia Martín y la diferencia de edad entre ellos

¡Felicidades Salma Hayek! La actriz cumple 59 años y la celebramos con esta galería