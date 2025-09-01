Emiliano Aguilar expone chat con Christian Nodal en medio del conflicto con los Aguilar

El conflicto entre Emiliano Aguilar y su familia paterna continúa. El rapero publicó una captura de pantalla de un supuesto mensaje que le habría enviado el cantante Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, publicó la discusión que presuntamente tuvo con el esposo de su media hermana luego de que el rapero publicó una fotografía burlesca hacia la familia Aguilar-Álvarez, con quien no tiene buena relación desde hace varios años.

Aparentemente Nodal le reclamó a Emiliano por esta imagen y sus dichos en contra de la familia de su esposa. En la captura de pantalla que Emiliano Aguilar publicó se puede leer el siguiente mensaje que supuestamente Nodal le envió a Emiliano:

“Deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan, jajaja. Procura hacer una carrera que, después de que gente se quiera aprovechar, tus éxitos hablen por ti, no la puta parodia que tienes en redes. Put%$ mantenido trintón. Ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa pa’ pedir feria. Culón”, escribió Nodal.

Emiliano Aguilar respondió: “Cállese a la verg&%/. ¿Cómo se siente que todos te odien? Yo he estado ahí y ahora te toca a ti. Me la pelas, pinche cul&/ machín”.

Por si no fuese suficiente el rapero escribió un fuerte mensaje en la descripción del post e incluso mencionó la vida amorosa de Nodal, asegurando que “todas las mujeres inteligentes” lo dejan.

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”, escribió.

Luego de esto, Emiliano Aguilar aseguró que tras esta discusión con Nodal no hablará más del tema. “Después de que me tiró este güey, la neta ya no voy a decir ni verga, ya dije lo que tenía que decir, ya lo mandé a chingar a su madre (…) Este güey me quiere seguir tirando, échale, perro de porquería, te estás hundiendo solo, güey. La neta, yo no voy a decir nada más, güey, todo esto, todo esto. No voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá y siempre lo voy a defender”, dijo en un video.

El conflicto de Emiliano Aguilar con la familia paterna se originó tras unas declaraciones de Pepe Aguilar en la que responsabiliza a Carmen Treviño del distanciamiento con su primogénito. Esto causó mucho enojo en Emiliano Aguilar quien decidió defender a su madre.

La situación escaló luego de que desde la cuenta de ‘El Gordo’, el perro pug de la familia Aguilar, se publicó una imagen en tono de burla hacia Emiliano. El rapero respondió con una imagen editada de los Aguilar en la que se sustituyó los rostros de Pepe, Aneliz, Ángela y Leonardo con la cara del querido perro familiar.

“QUE BONITA FAMILIA DE PERROS. DE NADIE ME VOY A DEJAR ME VALE QUIEN SEAPURO PINCHE #TIJUANA ALV. NETA CREEN QUE ME VOY A QUEDAR CALLADO. AQUÍ LOS ESTÁN BIEN PUESTOS”, escribió Emiliano en el post.

Sigue leyendo:

Christopher Lloyd busca un nuevo dueño para su casa en Santa Bárbara

Actores y guionistas se marchan de ‘Saturday Night Live’

Dayanara Torres enamora al público de Hoy Día al hacer rutina de ejercicios