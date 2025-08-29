Adela Micha duda que Christian Nodal la demande: “Nadie lo obligó a hablar”

Hace pocas semanas salió la entrevista que la periodista Adela Micha le realizó al cantante Christian Nodal, quien desde entonces ha sido fuertemente criticado por lo que ha sido su relación con la Ángela Aguilar y el poco tiempo de separación que tenía con la madre de su única hija hasta el momento. Por ello, aclaró la situación que ha generado cientos de especulaciones sobre lo que podría ocurrir con ella.

Durante una transmisión compartida a través del programa “Venga la alegría”, le consultaron si ella tenía miedo sobre lo que sería una posible demanda por las cosas que se dijeron durante la conversación que sostuvo con el cantante, y dijo que: “Pues no creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Yo pedí una entrevista, él me la dio; nadie lo obligó a hablar, ni yo”.

Entre tantos rumores que surgieron, se llegó a decir que tanto Adela como Christian se tenían en la red social de la camarita, pero después de la entrevista, muchos medios de comunicación mencionaron que aparentemente se habían dejado de seguir. Pero ella agregó que jamás eso no ocurrió; incluso antes de conocerse, ella no lo tenía en sus redes sociales. “La verdad es que nunca nos habíamos seguido antes“.

La periodista siguió recibiendo preguntas un poco subidas de tono, ya que le consultaron si era cierto que Christian le había ofrecido una elevada cantidad de dinero para que la entrevista no saliera, porque sabían todo el revuelo que se iba a ocasionar. Pero mencionó que todo eso es mentira duda que eso llegara a suceder. “¡Para nada, hombre! ¿De dónde sacan esas cosas? La verdad no lo sé; yo me fui de viaje, de nada“, añadió.

Los reporteros también se mostraron interesados en conocer si Adela ya había buscado a Cazzu para escuchar su versión de lo que aparentemente habría ocurrido tras la separación de ella y el cantante, donde él asegura que Ángela Aguilar jamás intervino en su vínculo sentimental, pues según él, todo se registró cuando finalizó su vínculo amoroso con la madre de su hija.

“Pues no la he buscado, pero ahora que ya regresé la buscaré. No la he buscado, muchachos; vengo llegando después de tres semanas de vacaciones, que ya me urgía irme de vacaciones”, explicó.

Sigue leyendo:

· Sherlyn aconseja a Cazzu sobre cómo manejar su situación con Christian Nodal

· Alfredo Adame elogia a Ángela Aguilar y aconseja a Christian Nodal

· Raúl de Molina sobre Christian Nodal: “No tiene tanto dinero como la gente cree”